Governo Lula destina R$ 5 milhões para São Carlos, comemora Newton Lima

"O presidente Lula acaba de conceder cerca de R$ 5 milhões para o abastecimento de água em São Carlos, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Seleções, na modalidade Abastecimento de Água – Urbano”, confirma Newton Lima, candidato a prefeito pela Coligação “São Carlos Merece o Melhor” (PT, PC do B, PV, PSD, PSB, PSol e União Brasil).

“Isso nos é fundamental. Se tem uma coisa que eu aprendi ao andar pela cidade toda, pelo Participa São Carlos, é que está faltando água em vários bairros. Isso é inexplicável. Por isso, esse dinheiro certamente vai ajudar nossa autarquia, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), a colocar a casa em ordem e acabar com a falta de água na cidade”, projeta Newton.

O Novo PAC – Seleções, na modalidade Abastecimento de Água – Urbano, projeta investir 5,9 bilhões em 300 municípios no País para ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de abastecimento de água em áreas urbanas. No Estado de São Paulo serão 32 cidades, incluindo São Carlos.

O governo Lula sinaliza que os investimentos do PAC deverão contribuir para alcançar a meta de universalização, proposta no Marco Legal do Saneamento de atender 99% da população com acesso à água potável de qualidade até 2033.

“Devemos somar os outros investimentos que o presidente Lula já destinou para São Carlos: são R$ 24 milhões para a conclusão do Hospital Universitário, vamos sair de 60 para 212 leitos nos próximos dois anos. Temos também 640 casas pelo ‘Minha Casa, Minha Vida’. Já são quase 12 anos que não se constrói uma casinha popular aqui. O governo Lula vai mudar isso. Além disso, mais uma creche e duas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Isso mostra a importância que o presidente Lula dá para nossa cidade”, conclui Newton.

