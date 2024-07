Governador Tarcísio confirma apoio a Netto Donato: "estamos torcendo por você"

Netto Donato - Crédito: divulgação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou seu apoio para a candidatura de Netto Donato (PP) nas eleições deste ano para prefeito de São Carlos. O anúncio oficial do governador foi feito por meio de um vídeo no último final de semana, exibido durante a convenção da coligação “Amor por São Carlos”, atestando que Tarcísio estará com Netto e com o candidato a vice-prefeito João Muller (MDB) na corrida pela Prefeitura e para que São Carlos continue progredindo a cada dia e não retroceda ao passado.

Em sua mensagem, Tarcísio destacou que o Governo do Estado está de portas abertas para Netto e que, se eleito, irá destinar recursos para a cidade em diversas áreas. “Quero dizer que estamos juntos, Netto. Estamos torcendo por você. Você está sendo chamado para esta missão e você está pronto para fazer a diferença e para tentar transformar e deixar São Carlos ainda melhor. Você vai contar com o nosso suporte para levar política pública de qualidade e recursos para a habitação, para a saúde, para a educação. O recurso para a transformação e para a esperança. Conta com o Governo do Estado de São Paulo, com a porta aberta, com o nosso suporte. Muito boa sorte nesta caminhada. E pode ter certeza de que nós vamos estar juntos neste trabalho e nesta tarefa de transformar São Carlos”, enfatiza o governador.

Netto Donato, que já esteve em reuniões e agendas com Tarcísio de Freitas neste ano, ressalta que, com este e outros apoios que tem recebido, o desejo de transformar a cidade para melhor apenas aumenta. “Estou muito feliz com o apoio do governador. O Tarcísio é uma pessoa que tem feito muito por São Carlos e, agora, também demonstra seu carinho pela cidade e pelo nosso trabalho. Com o governador ao nosso lado, a gente fica com mais ânimo ainda pra sair para as ruas e para mostrar o que a gente quer para São Carlos para os próximos quatro anos”, acrescenta Netto.

Da assessoria

