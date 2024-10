Filho de parlamentar são-carlense é eleito vereador em Itirapina

SIGA O SCA NO

16 Out 2024 - 09h24

16 Out 2024 - 09h24 Por Da redação

Gabriel Ferrari Rebello - Crédito: divulgação

Um filho de um vereador de São Carlos foi eleito para exercer mandato a partir de 2025 no município de Itirapina. Trata-se de Gabriel Ferrari Rebello (Republicanos), de 26 anos, filho do vereador André Rebello (PSDB), que conseguiu a reeleição em São Carlos.

Gabriel, que foi eleito com 230 votos, será um dos 11 vereadores de Itirapina no exercício de 2025-2028. O político do republicano estudou economia em Portugal e trabalhou na Prefeitura de São Paulo. Além disso, noviço vereador eleito fez parte da Academia de Política Apartidária em Portugal.

Gabriel afirma ser cristão, defensor da vida e da família e diz ver a política como uma forma de servir ao próximo.

