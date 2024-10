Escolas municipais serão sessões eleitorais neste domingo

SIGA O SCA NO

05 Out 2024 - 08h57

05 Out 2024 - 08h57 Por Da redação

Escola municipal - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que atendendo ao pedido da Justiça Eleitoral, 16 escolas municipais entre Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) e Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB’s) serão sessões eleitorais na eleição de domingo (06/10), das zonas eleitorais 410 e 121. As escolas municipais vão reunir no total 128 sessões eleitorais.

As escolas municipais tiveram salas e espaços cedidos para votação e por isso algumas unidades escolares tiveram aulas suspensas na tarde desta sexta-feira (04/06). As aulas serão retomadas na tarde de segunda-feira (07/10) em 14 das 16 escolas cedidas a Justiça Eleitoral. Os CEMEI’s Walter Blanco e Rocha KEPPE não tiveram dispensa de alunos.

A SME informa, ainda, que a suspensão das aulas era facultativa e condicionada a necessidade da logística de organização de cada escola com limpeza e organização de mobiliário para abrigar 128 sessões eleitorais.

Confira quais são as escolas que tiveram salas cedidas para as Eleições 2024: CEMEI’s Cônego Manoel Tobias, Vicente de Paulo Rocha Keppe,

Antônio Lourdes Rondon, Maria Luiza Peres, Helena Dornfeld, Walter Blanco e João Baptista Paino e as EMEB’s Dalila Galli, Antonio Stella Moruzzi, Angelina Dagnone de Melo, Arthur Natalino Deriggi, Carmine Botta, Maria Ermantina Carvalho, Carmelita Rocha Ramalho e Lauro Monteiro da Cruz; além da Fundação Educacional de São Carlos (FESC).

