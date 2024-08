Encontro de Mario Casale e comando da PM foca no fortalecimento da Segurança Pública da cidade

Crédito: Divulgação

Em sua agenda marcada para o dia 22 (quinta-feira), o candidato a prefeito de São Carlos, Mario Casale (Novo), conversou com o major Paulo Roberto Nucci Junior e com o tenente-coronel César Alexandre Cardeal, comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar (PM) de São Carlos. O Guarda Municipal (GM) e candidato a vereador pelo Novo, Thiago Soares de Oliveira Varela, também participou deste encontro. “Definir padrões e bases para combater a criminalidade no município mereceu uma atenção muito especial do nosso Plano de Governo”, informou o candidato.

Durante essa reunião, foram abordadas propostas de maior integração entre as diferentes forças de segurança, como a PM, Polícia Civil e GM. “Estamos comprometidos em transformar São Carlos em uma cidade mais segura, utilizando tecnologia avançada e promovendo a colaboração entre as forças de segurança”, detalhou Casale. “Queremos reduzir drasticamente os índices de criminalidade e aumentar a sensação de segurança da nossa população”, completou.

O representante do Novo também destacou a necessidade de modernizar a infraestrutura da segurança pública, incluindo a ampliação do Centro de Controle Operacional (CCO) para um Centro de Operações e Inteligência (COI). "A utilização de videomonitoramento, drones e sistemas de inteligência artificial serão essenciais para uma resposta rápida e eficaz aos incidentes", observou Casale, reforçando que a tecnologia será uma aliada crucial na prevenção e combate ao crime.

Além das estratégias de combate ao crime, o prefeiturável reafirmou o seu imenso compromisso com a valorização dos profissionais de segurança, planejando melhores condições de trabalho, planos de carreira e treinamento contínuo. "Não podemos falar de segurança pública sem pensar no bem-estar dos nossos policiais e guardas municipais”, enfatizou o candidato. “Eles precisam estar bem equipados e motivados para que possam desempenhar suas funções com excelência", concluiu.

Leia Também