"Em São Carlos, Bolsonaro é Netto Donato", diz Eduardo Bolsonaro

O candidato a prefeito Netto Donato (PP) recebeu, mais uma vez, a visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) em São Carlos. O encontro ocorreu no final da manhã desta terça-feira (20/08) em uma padaria no Jardim Ipanema, mostrando novamente a força que a campanha de Netto vem tomando e a consolidação do apoio de relevantes forças políticas nacionais em torno de sua candidatura à Prefeitura da cidade.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo já havia estado em São Carlos no mês de junho, durante o lançamento da então pré-candidatura de Netto. A amizade de ambos tem se fortalecido cada vez mais e, recentemente, o deputado destinou R$1 milhão em emenda parlamentar para a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, atestando que a cidade está no caminho certo e que precisa continuar avançando com a eleição de Netto para prefeito.

O próprio Eduardo Bolsonaro reconheceu o trabalho de Netto e pediu voto para o candidato do Partido Progressista. “Estou com o Netto e quero dar os parabéns a ele por ter conseguido fazer esta articulação. São Carlos é uma cidade que não tem segundo turno e, se houvesse uma pulverização entre candidatos mais à direita, a gente perderia a eleição para o PT. A última vez em que houve aumento de imposto municipal foi antes de 2012, ou seja, durante a gestão do PT. Desde então, sem o PT no poder, vocês não têm aumento de tributos municipais. Por este e por tantos outros motivos, em São Carlos, Bolsonaro é Netto Donato”, disse Eduardo Bolsonaro.

Netto Donato, por sua vez, salienta que São Carlos tem ganhado cada vez mais atenção dos agentes políticos nacionais e estaduais por conta da eleição municipal e de sua proposta para a cidade. “A nossa campanha está crescendo e, quando a gente recebe uma ligação do Eduardo Bolsonaro dizendo que quer estar aqui pra discutir a cidade, a gente fica muito feliz porque sabe que estes laços que vêm sendo construídos alavancam São Carlos no cenário nacional e estadual. O Eduardo tem nos ajudado com emendas parlamentares e esse relacionamento traz frutos para cada cidadão porque, com estes recursos, os serviços públicos podem ser aprimorados e executados da melhor maneira possível. O Eduardo Bolsonaro tem nos ajudado a deixar a cidade cada vez mais bonita e ter o seu apoio em nossa campanha é muito importante”, finaliza Netto.

