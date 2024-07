Em convenção, Novo confirma Mario Casale como candidato a prefeito e Sidnei Moura como vice

Crédito: SCA

Neste domingo (28) foi realizada na Câmara Municipal de São Carlos a convenção do Novo que confirmou o engenheiro e empreendedor Mario Casale como candidato nas eleições da prefeitura de São Carlos. No evento, também foi anunciado o professor Sidnei Moura como vice.

Mario Casale é formado em Engenharia de Produção Mecânica pela USP de São Carlos. Além disso, atuou no mercado financeiro e agregou conhecimentos valiosos na gestão da empresa familiar, a Casale Equipamentos. Ele passou por diversas áreas da empresa até se tornar presidente em 2020.

Durante o evento, Mario criticou a “velha política” e apregoou a renovação.

“As pessoas estão cansadas das velhas práticas da política e indignadas com o que está acontecendo com nossa cidade, o abandono, e também não querem voltar ao passado. O que as pessoas querem é renovação. Nós precisamos colocar novas práticas de gestão, colocar pessoas técnicas, honestas, competentes para cuidar da nossa cidade” afirmou.

O seu vice, o professor Sidnei Moura, que é professor da rede estadual e ensino há 15 anos e ex-conselheiro tutelar, salientou que o projeto de novo objetiva propostas de melhorias na área de educação.

“Estamos trabalhando forte para apresentar um plano de governo que vá ao encontra da realidade das pessoas. Nós temos casos de crianças, e não são poucos, que chegam das escolas municipais para escolar estaduais com uma alta defasagem na alfabetização. Crianças que não sabem ler, crianças que não sabem escrever e tudo isso é resultado do descaso com a formação de professores”, sublinhou.

“Então estamos vindo com essas propostas de transformação e mudança na área de educação. Em primeiro lugar pensando sempre que é um direito inalienável o direito da educação e este direito será não apenas garantido, mas ampliado por meio do governo do Novo na cidade de São Carlos”, emendou Sidnei.

Durante este domingo, a Convenção da coligação Amor por São Carlos confirmou também Netto Donato como candidato a prefeito e João Muller como vice. em evento que aconteceu na Escola Estadual Álvaro Guião.

Leia os principais trechos da entrevista com Mário Casale.

Por que decidiu se candidatar?

É muito gratificante participar da campanha e sentir minha vocação. Eu aprendi pelo trabalho voluntário como é bom fazer o bem para outras pessoas e isso deixa nosso coração feliz. Eu aprendi que isso é uma coisa para minha vida. Eu entendi que é isso que eu tenho que fazer. Por isso, decidi sair da minha vida privada, do conforto da vida privada e pegar essa indignação e transformar em uma ação que visa a transformação da nossa cidade.

Por que escolheu o partido novo?

O partido novo sem dúvidas é o partido que me representa. O partido novo me convidou para fazer parte e é um partido que eu acredito que fará a diferença em São Carlos, porque o partido não faz as velhas práticas do passado. Trabalhos com pessoas técnicas, competentes e isso é essencial para mudar a vida das pessoas. Chega de conchavos, chega de troca de favores que não visam o bem da população.

Poder público e as universidades?

Acredito que São Carlos tem um potencial incrível, temos pessoas na cidade extraordinárias que podem cuidar da população. Temos dentro de universidade e empresas de tecnologias pessoas que não são bem aproveitadas.

Precisamos criar um programa de aceleração de start uppara nossa cidade. A prefeitura precisa pegar essas pessoas brilhantes, por trás desses trabalhos de tecnologia, e apoiá-las para mantê-las na cidade. Hoje elas se sentem perdidas e não têm programa que as ajude a estruturar. Eu fui conhecer programas em Joinville (SC) e Curitiba (PR) que o próprio município apoia empresas de tecnologias. Temos que criar na cidade uma agência de desenvolvimento e inovação e eu pretendo criar.

Você está andando muito pela cidade. O que tem ouvido e visto?

As pessoas estão cansadas das velhas práticas da política e indignadas com o que está acontecendo com nossa cidade, o abandono, e não querem voltar ao passado. O que as pessoas querem é renovação. Nós precisamos colocar novas práticas de gestão, colocar pessoas técnicas, honestas, competentes para cuidar da nossa cidade. Nós vamos fazer um projeto de transformação em que o cidadão vai estar em primeiro lugar. Comecei este projeto há seis anos com um trabalho voluntário, tudo que levei para Prefeitura, infelizmente, não aceitaram as propostas e eu aceitei o convite do partido Novo para sair da minha indignação e de outras pessoas e representar as pessoas para fazer este projeto de transformação da nossa cidade.

Quais as principais reclamações têm ouvido da população?

A principal reclamação é saúde, pois existe um caos generalizado. Depois ouvimos muitas reclamações sobre segurança, transporte público e as enchentes. Temos que resolver esses problemas.

Você visitou diversas cidades administradas pelo seu partido? Qual foi a avaliação?

Estive em Joinville (SC), que é cidade que tem o prefeito com melhor avaliação do país, com 93%. Isso mostra que as pessoas estão gostam do projeto do partido Novo. Com a oficialização da Prefeitura, a candidatura é um momento histórico e simbólico, pois São Carlos está começando um projeto de renovação. Pela primeira vez vamos romper com as práticas do passado, práticas ultrapassadas de conchavos políticos e trocas de favores que não tem nada ver com o que a população precisa. Próximo passado agora é mostrar para população este projeto. É um desafio e, por isso, que ando tanto pela cidade, nas periferias, nos comércios, para as pessoas conhecerem o nosso projeto.

Leia Também