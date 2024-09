Em caminhada pelo bairro, Newton Lima diz que vai implantar o Expresso Aracy

Crédito: divulgação

O candidato a prefeito, Newton Lima andou pelas ruas do bairro Cidade Aracy na manhã desta quarta-feira (25), quando conversou com moradores e apresentou propostas para a região. Durante a caminhada, a emissora EPTV esteve presente e gravou entrevista, abordando a agenda do candidato.

Dentre as principais ações que pretende implementar, Newton destacou o Expresso Aracy, que será uma linha de ônibus que sairá do bairro sentido Centro, sem paradas intermediárias. “Precisamos melhorar e muito o transporte público na cidade. E uma das minhas propostas é implantar linhas que levarão moradores dos bairros mais afastados até o Centro, sem paradas, começando pelo Cidade Aracy”, destacou.

Ainda com relação ao transporte público, Newton disse irá implantar a gratuidade do serviço aos domingos, além de modernizar os ônibus, alterando-os do diesel para combustíveis sustentáveis: a chamada frota verde. “Precisamos cuidar do meio ambiente. Chega de poluir a cidade com ônibus a diesel. Vou implantar a Frota Verde e, também, oferecer o transporte gratuito aos domingos. Isso irá dar conforto e qualidade de vida para a população”.

FALTA D’ÁGUA

O candidato abordou ainda um dos maiores problemas da região do Grande Cidade Aracy, que é a falta d’água. “Vou construir mais uma estação de tratamento de água (ETA) na região do CEAT, o que irá permitir o abastecimento de água na região do Aracy. Além disso, tenho propostas para sanar esse terrível problema que assola toda a cidade”, disse Newton.

