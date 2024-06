Édson Ferraz desiste de concorrer a prefeitura de São Carlos

Edson Ferraz - Crédito: Arquivo pessoal

O Presidente do MDB de São Carlos, Eduardo Cotrim, emitiu uma nota oficial neste domingo (30) anunciando a decisão do vice-prefeito Édson Ferraz de retirar sua pré-candidatura a prefeito.

Confira a nota na íntegra:

O Presidente do MDB de São Carlos, vem por meio desta comunicar que após profunda análise da conjuntura politica municipal, conversas com o Presidente Nacional do MDB Deputado Federal Baleia Rossi e com o presidente estadual Rodrigo Arenas e consulta aos filiados do partido o companheiro Édson Ferraz nosso vice prefeito decidiu por deixar a pré candidatura a prefeito ou a vice prefeito para propiciar e consolidar uma união do campo político democrático visando às eleições de 2024.

Embora o nome do nosso vice-prefeito, Edson Ferraz, tenha amplo apoio partidário como pré-candidato a prefeito, reavaliamos essa estratégia diante de algumas questões importantes, juntamente com nosso Presidente Nacional, Deputado Federal Baleia Rossi.

Dentre elas, está a necessidade de termos uma campanha robusta e competitiva para poder ter perspectivas de vitória.

Mesmo contando com o forte apoio de aliados importantes como o partido AVANTE que nos apoiou fortemente, percebemos que isso não seria o bastante. Sendo assim, novas conversas e articulações se fizeram necessárias.

Além disso, não podemos deixar de considerar o impacto político que uma derrota deste campo político teria para os destinos de nossa cidade.

E também a importância do apoio que o MDB teve nas eleições do Prefeito Airton Garcia e que o partido e integrante deste governo.

Temos que pensar no melhor caminho para São Carlos.

Portanto, informamos que o companheiro Édson Ferraz do MDB de São Carlos, deixou de ser pré candidato a prefeito ou a vice prefeito nas eleições de 2024.

Eduardo Cotrim

Presidente do MDB de São Carlos

