Edson Ferraz comenta trajetória e futuro como vereador em entrevista ao São Carlos Agora

Edson Ferraz em entrevista ao SCA - Crédito: SCA

Em entrevista ao São Carlos Agora, o vice-prefeito e vereador eleito Edson Ferraz aproveitou a oportunidade para parabenizar os são-carlenses pelo aniversário de 167 anos do município e refletir sobre sua trajetória na política da cidade. "Agradeço pela oportunidade de falar um pouco da nossa trajetória e da vida política em São Carlos. Esse é um momento de transição, já que encerro meu ciclo como vice-prefeito no dia 31 de dezembro e inicio uma nova fase como vereador," disse Ferraz, que obteve 2.002 votos na eleição.

Durante a entrevista, Edson Ferraz destacou sua atuação ao lado do prefeito Ayrton Garcia, cujo projeto político ele apoiou desde o início. "Acreditei no projeto do Aikrton Garcia há quase oito anos, quando ele sonhava em ser prefeito. Na época, eu já estava na Secretaria de Esportes, cargo que ocupei por 12 anos, e aceitei o convite para compor uma chapa junto ao Airton. Vencemos uma primeira eleição difícil, e na reeleição superamos praticamente todos os candidatos."

Ferraz relembrou também os desafios enfrentados durante seu mandato, especialmente com a pandemia de COVID-19, período que afetou sua saúde pessoal e suas responsabilidades no Comitê de Crise do Coronavírus. "Contraí COVID-19 e cheguei a ser entubado, passei por um momento muito difícil. Graças ao apoio de familiares, amigos e da equipe médica de São Carlos, superei essa fase," relatou ele. "Estive presente durante as enchentes e me empenhei em mobilizar recursos para minimizar os danos, algo que pretendo continuar cobrando, pois o problema persiste."

Além das dificuldades, Ferraz destacou os avanços administrativos que ocorreram nos últimos anos. "A cidade passou por um grande progresso. A gestão do Airton regularizou as contas da prefeitura, garantiu os salários dos funcionários em dia e lançou o maior programa de recapeamento da história da cidade," afirmou ele, ressaltando ainda investimentos em segurança e saúde. "A prefeitura agora tem crédito com os governos estadual e federal, uma situação muito diferente de quando assumimos."

Questionado sobre sua decisão de se candidatar ao cargo de vereador, Edson explicou que a escolha surgiu de uma análise conjunta com o diretório local do MDB, seu partido. "Houve a possibilidade de ser candidato a vice-prefeito ou até a prefeito, mas, ao fim, decidi me lançar como vereador. Essa decisão reflete o compromisso de continuar servindo São Carlos em uma nova posição."

Ferraz destacou que entende bem o papel de um vereador e a importância de acompanhar e fiscalizar as demandas da cidade. "O papel do vereador é cobrar a execução dos projetos pela prefeitura. Muitos candidatos prometem construir escolas ou pavimentar ruas, mas a realidade é que nosso trabalho é fiscalizar e buscar soluções em conjunto com o Executivo," observou ele, parabenizando ainda os 341 candidatos que participaram do pleito.

Por fim, Ferraz agradeceu os seus eleitores e mandou uma mensagem. "Então, gente, é isso que tem que se fazer, aprender a ouvir as pessoas, aprender que a história tem começo, meio e fim. E a nossa vida é a mesma coisa, tem um começo, tem um meio e fim. E ninguém chega por acaso, pode ter certeza disso.

