Doutor Lapena vence em Araraquara e quebra hegemonia de 20 anos de PT e MDB

Dr. Lapena vence em Araraquara - Crédito: arquivo pessoal

Luis Claudio Lapena Barreto (PL), conhecido como Dr. Lapena, foi eleito prefeito de Araraquara nas eleições de 2024, em um resultado inesperado que encerrou 24 anos de hegemonia dos partidos MDB e PT.

Candidato pelo Partido Liberal (PL), Lapena conquistou 49,16% dos votos (54.970), derrotando sua principal concorrente, Eliana Honain, que contou com o apoio do atual prefeito Edinho Silva e obteve 45,18% (50.521 votos), com 99,66% das urnas apuradas.

Sua campanha teve como foco a renovação da gestão pública, com ênfase em propostas para modernizar a administração municipal e dar prioridade à saúde, educação e segurança. Mesmo aparecendo em segundo lugar em quase todas as pesquisas, com 34,8% das intenções de voto, Lapena conseguiu reverter o cenário nas urnas.

A vitória de Lapena representa uma mudança significativa na política local, quebrando mais de duas décadas de domínio do mesmo grupo. Após a vitória, ele agradeceu aos eleitores e se comprometeu a governar com transparência e foco no bem-estar da população. A cidade agora observa com expectativa os próximos passos de seu novo prefeito, aguardando as primeiras ações dessa nova gestão.

