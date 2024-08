Deltan Dallagnol confirma presença no lançamento da candidatura de Mario Casale

Crédito: Divulgação

No próximo sábado, 24, São Carlos será palco de um evento político significativo, com o lançamento oficial das candidaturas de Mario Casale a prefeito, de Sidnei Moura ao cargo de vice e de 18 vereadores do partido Novo. O grande destaque do evento será a participação do ex-procurador da República Deltan Dallagnol, uma figura emblemática na luta contra a corrupção no Brasil, especialmente conhecido por seu papel na Operação Lava Jato.

Aberto a todos os simpatizantes, que podem se inscrever através do link: https://bit.ly/mario30mais10, esse lançamento ocorrerá no salão do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, das 15h30 às 17h30. A proposta do evento é solidificar a marca Novo como uma filosofia que busca se diferenciar do cenário eleitoral atual do município, apresentando-se como uma alternativa aos conchavos secretos e esquemas políticos que prejudicam a qualidade de vida da população.

Além de comemorar o aniversário de 40 anos (30 + 10) de Casale, a solenidade contará com a presença do presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro; do vereador da legenda em Ribeirão Preto, André Rodini; e de um dos principais fundadores do partido, o cientista político e professor Christian Lohbauer. “A principal proposta do partido é se comprometer com os princípios de uma gestão eficiente e transparente, bases inegociáveis de nossa legenda”, explicou o presidente local, Rogério Zangotti.

Da assessoria

Leia Também