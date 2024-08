De R$ 1,1 milhão a R$ 2,4 milhões: saiba o patrimônio declarado dos candidatos a prefeito

SIGA O SCA NO

Newton Lima, Netto Donato e Mario Casale - Crédito: divulgação

Os candidatos à Prefeitura têm até 15 de agosto para enviar suas declarações patrimoniais à Justiça Eleitoral. Os três candidatos a prefeito de São Carlos já enviaram suas declarações de patrimônio ao Tribunal Superior do Trabalho (TSE).

A declaração patrimonial é um dos requisitos obrigatórios para concorrer às eleições e, neste ano, os bens dos candidatos vão de 1,1 milhão a 2,4 milhões. As informações, tanto de candidatos a prefeito quanto de vereador, podem ser consultadas no site DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral

O maior patrimônio é do candidato Mario Casale (Novo), que declarou R$ 2,4 milhões em bens. Netto Donato (PP) declarou R$ 2,2 milhões e Newton Lima (PT) declarou R$ 1,1 milhão em bens.

No tocante aos candidatos a vice-prefeito, Marcos Martinelli, vice de Newton Lima, declarou R$ 396.499,06. Já Roselei Françoso, vice de Netto, declarou R$ 123.010,33. Por fim, o professor Sidnei Moura, vice de Casale, registrou um patrimônio de R$ 44.500,00.

Confira, abaixo, o patrimônio declarado por cada candidato a prefeito de São Carlos:

MÁRIO CASALE (NOVO)

Total de bens: R$ 2.424.548,84

Empréstimos para empresas: R$ 592.467,00

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 1.185.010,90

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc: HONDA CIVIC 2017

R$ 104.000,00

Ações em bolsa de valores: R$ 90.692,92

Investimentos em fundos de renda fixa e ações R$ 2.662,91

Apartamento em São Carlos: R$ 174.491,70

Quotas de empresas e cooperativa: R$ 269.468,41

Dinheiro em espécie: R$ 5.755,00

NETTO DONATO (PP)

Total de bens: R$ 2.194.555,36

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 582.585,78

Terreno: 50% de um terreno- R$ 240.000,00

Depósito bancário em conta corrente no País: 50% conta corrente- R$ 18.126,00

Quotas ou quinhões de capital: Capital social da DONATO NETTO ADVOCACIA-

R$ 10.000,00

Crédito decorrente de empréstimo: 50% do financiamento BB do veículo tracker 1.2 T premier- R$ 66.407,95

Depósito bancário em conta corrente no País: 50% conta corrente-R$ 8.552,00

Apartamento: 50% de uma unidade de apartamento com vaga em garagem- R$ 100.000,00

Apartamento: 50% da unidade de um apartamento com vaga em garagem -R$ 86.000,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc: 50% Toyota SW4 2.8 TDI SRX 7L 4x4 (Aut) (Diesel)- R$ 253.000,00

Crédito decorrente de empréstimo: 50% saldo para quitação de consórcio de imóvel-R$ 552.622,07

Crédito decorrente de empréstimo: 50% do Financiamento BB do veículo SW4 2.8 TDI SRX 7L 4x4 (Aut) (Diesel)- R$ 155.761,56

Quotas ou quinhões de capital: 50% capital da empresa Modernize Consultoria- R$ 500,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc: 50% tracker 1.2 T premier- R$ 121.000,00

NEWTON LIMA (PT)

Total em Bens: R$ 1.119.712,16

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc: Veículo Fusion ano/modelo 2009/2010- R$ 55.000,00

Dinheiro em espécie - moeda nacional: Dinheiro em espécie- R$ 5.000,00

Depósito bancário em conta corrente no País: Recursos depositado em conta judicial-R$ 99.200,88

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc: Veículo Jeep Renegade-R$ 125.000,00

Depósito bancário em conta corrente no País: Recursos depositado em conta judicial-R$ 112.558,03

Apartamento: Apartamento localizado na cidade de São Paulo- R$ 709.412,60

Apartamento: 1/16 apartamento localizado na cidade de São Vicente- R$ 1.218,75

Casa: 1/12 de uma casa residencial localizada em São Paulo- R$ 5.060,70

Consórcio não contemplado: Cota de consórcio não contemplado- R$ 7.261,20

