Convenção oficializa Netto Donato candidato a prefeito e João Muller como vice

Crédito: SCA

Neste domingo (28), a coligação “Amor por São Carlos” confirmou o nome de Netto Donato (PP) como candidato a prefeito da cidade de São Carlos e o ex-vereador João Muller (MDB) como candidato a vice-prefeito. A convenção foi realizada na manhã deste domingo na Escola Estadual “Dr. Álvaro Guião”, com a presença dos candidatos a vereador de todos os partidos coligados.

Maior aliança das eleições municipais deste ano, a coligação “Amor por São Carlos” conta com a participação de dez partidos, que vão do centro à direita do espectro político, e tem apoio dos ex-prefeitos João Otávio Dagnone de Melo, Rubinho, bem como Paulo Altomani. Além disso, Netto recebe apoio de seis candidatos a prefeito das eleições de 2020, como Advogado AntonioSasso, Leandro Guerreiro, ex-vereador Julio Cesar, Marina Jayme de Melo Cardinali, Antonio Zacarias da Silva (Mestre Taroba Capoeira) e Sérgio Ferrão. Todos estavam presentes no evento.

Com efeito, a coligação que apoia Netto e João Muller terá cerca de 200 candidatos a vereador. Os candidatos são do PP, MDB, REPUBLICANOS, PDT, PODEMOS, PL, PRD, AVANTE e SOLIDARIEDADE e da federação PSDB/CIDADANIA.

Durante o evento, Netto Donato ressaltou que a segurança e o combate às enchentes serão prioridades em seu eventual mandato.

“É uma felicidade muito grande concorrer à Prefeitura neste que não é um projeto político partidário ou pessoal, mas uma construção e uma união pela cidade de São Carlos e para a população são-carlense. Em nosso mandato, iremos focar muito em segurança e o ponto principal que iremos debater e executar é com relação ao combate às enchentes”, sublinhou.

“Este é um problema crônico, que por décadas nunca foi resolvido e levado a sério. Algumas obras foram executadas desnecessariamente no passado e sem planejamento e isso não pode mais acontecer. No período de um ano e oito meses em que estive [na condição de secretário municipal de Governo] com o prefeito Airton Garcia e com o então secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, foram feitas várias obras de combate às enchentes e de drenagem, onde avançamos muito na Rotatória do Cristo e, mais recentemente, contratamos um projeto executivo para resolver o problema das enchentes na baixada do Mercado Municipal. E, se formos escolhidos pela população nas eleições deste ano, tenho certeza de que resolveremos em definitivo o problema das enchentes na cidade”, emendou Netto.

O candidato a vice-prefeito João Muller, por sua vez, salienta que é possível de se executar um projeto ainda mais ousado para a cidade. “Assumimos uma cidade endividada em 2017, depois passamos por uma pandemia, e temos hoje uma cidade melhor do que aquela que encontramos na primeira gestão do prefeito Airton Garcia. A gente entende que temos condições de avançarmos ainda mais com este grupo político que se formou, tendo o Netto Donato como candidato a prefeito, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui moram e deixando uma cidade melhor para todos nós”, frisou.

“Enquanto continuidade administrativa, nós iremos manter o que está indo bem e alterar o que precisa melhorar. No passado, víamos muitas coisas pararem na troca de prefeito e nós queremos continuar o que está andando independente do prefeito ou do partido político. O nosso desejo é continuar fazendo o que a cidade de São Carlos precisa e o que o povo espera do poder público são-carlense”, ressaltou João Muller.

