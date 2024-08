Convenção da coligação São Carlos Merece o Melhor será neste sábado

Newton e Martinelli - Crédito: SCA

A convenção partidária da coligação São Carlos Merece o Melhor acontece neste sábado (3) às 9h30 no hotel The Hill, rua Kenneth Gilbert Herrick, 101, no Jóquei Clube com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

O ato, que irá confirmar as candidaturas de Newton Lima prefeito, Marcos Martinelli vice, e dos vereadores e vereadoras do PT, PV e PC do B, PSB, PSD, PSol e União Brasil.

"A nossa convenção é aberta a todos e todas que desejam uma São Carlos melhor", diz Newton Lima. "Iremos formalizar nossas candidaturas num evento democrático e com uma participação bastante diversificada e ampla", diz.

Martinelli chama a atenção para a importância do evento para o processo democrático. "Queremos todos presentes neste primeiro grande ato das eleições municipais", destaca Martinelli.

A coligação São Carlos Merece o Melhor fez uma pré-campanha com base na participação popular por meio do programa Participa São Carlos. "Desde agosto de 2023 estamos com o Participa nas ruas, ouvindo as pessoas, recolhendo críticas e sugestões, andando pelos bairros e fazendo reuniões", destacou Newton. "Juntamos todas essas demandas e distribuímos em 24 Núcleos Temáticos que reuniram mais de 200 especificistas para a construção do programa de governo", lembrou.

Newton Lima é casado, pai de 5 filhos e avô de 4 netos. Foi reitor da UFSCar (1992-1996), prefeito de São Carlos por duas vezes (2001-2008) e deputado federal (2011-2014). Marcos Martinelli é casado e pai de 2 filhos. É professor universitário, foi presidente do Sicoob Crediacisc, secretário de Governo e presidente da Associação Comercial (Acisc).

Da assessoria

Leia Também