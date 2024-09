Contratada pelo portal IG, Statsol divulga nova pesquisa de intenção de voto a prefeito

Pesquisa eleitoral - Crédito: divulgação TSE

A Statsol divulga nos próximos dias nova pesquisa de intenção de voto à prefeitura de São Carlos. O contratante é o portal IG, com grande audiência em todo o Brasil.

Registrada no TSE sob número SP-00960/2024, a pesquisa vai entrevistar 1.050 eleitores entre os dias 24 e 28 de setembro, com data de divulgação prevista para o próximo domingo (29).

A empresa Statsol é a mesma que foi contratada para realizar a pesquisa do site São Carlos Agora.

O levantamento do SCA mostra que Newton Lima tem 42,09% das intenções de voto, na pesquisa estimulada e 24,83% no cenário espontâneo. O índice de rejeição do candidato do PT é de 31,75%.

Netto Donato (PP) tem 35,92% das intenções de voto na estimulada e 21,23% na espontânea, com rejeição de 23,22%.

Mario Casale (Novo) aparece com 6,16% na estimulada e 2,46% na espontânea e índice de rejeição de 23,51%.

