Confira a agenda dos candidatos a prefeito nesta sexta-feira (20)

Newton, Netto e Casale - Crédito: reprodução

Netto Donato (PP)

6h - Agenda de rua

8h - Entrevista na Rádio Diocesana

9h - Reunião com apoiadores (Santa Felícia)

11h - Reunião com apoiadores (Miguel Abdelnur)

12h - Reunião com apoiadores (Jardim Nova São Carlos)

14h - Reunião com apoiadores (Vila Nery)

16h - Gravação de campanha (para 21/09)

19h - Reunião com apoiadores (Centro)

19h30 - Evento religioso

20h - Reunião com apoiadores (Santa Angelina)

21h - Reunião com apoiadores (Centro)

Newton Lima (PT)

5h30 - Visita à fábrica

10h - Gravação para TV

10h30 - Reunião com equipe

16h - Visita à fábrica

17h - Caminhada (saída pela Rua Raimundo Corrêa)

18h - Reunião com apoiadores na baixada do mercado

20h - Festa do milho na paróquia Santo Antônio de Pádua

Mário Casale (NOVO)

6h - Visita à porta de fábrica

8h30 - Reunião com empresários

10h - Evento particular

11h30 - Caminhada pelas ruas da Vila Prado

15h30 - Caminhada na Vila Nery

18h - Reunião com apoiadores

20h - Visita à festa da Paróquia Santo Antônio

Leia Também