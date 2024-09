Confira a agenda dos candidatos a prefeito nesta quarta-feira (25)

SIGA O SCA NO

Newton, Netto e Casale - Crédito: reprodução

Agenda Mário Casale (NOVO) (Prefeito) e Sidnei Moura (Vice) - Quarta-feira (25/09)



6h: Visita e panfletagem em porta de fábrica

9h: Visita a comércios da Rua General Osório

10h: Reunião com apoiadores

12h30: Entrevista à Rádio DBC 106,3 FM

14h: Reunião com apoiadores

15h: Visita à indústria de São Carlos

19h: Sabatina no CIESP - São Carlos

Agenda Newton Lima (PT) - Quarta-feira (25/09)



9h: Caminhada (gravação EPTV)

10h: Gravações para TV

11h: Entrevista para o Cidade ON

13h: Reuniões internas

19h: Reunião com moradores do JD. Gonzaga

21h: Entrevista Rotary/CIESP

Agenda Netto Donato Prefeito (25/09):



7h30: Entrevista Jovem Pan

9h: Gravação de campanha

12h: Reunião com apoiadores

14h: Reunião com apoiadores

16h30: Agenda de rua

20h: Sabatina Rotary Club/CIESP

21h15: Reunião com apoiadores

