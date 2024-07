Coligação "Amor por São Carlos" oficializa Netto Donato no dia 28

SIGA O SCA NO

Crédito: Netto e João Muller formam a chapa

A coligação “Amor por São Carlos”, que tem o pré-candidato a prefeito Netto Donato (PP) e o pré-candidato a vice-prefeito João Muller (MDB), será oficializada no domingo (28/07), às 10h. Em evento simbólico na Escola Estadual Dr. Álvaro Guião, os pré-candidatos e a aliança que abrange diversos partidos políticos formalizarão suas diretrizes para a próxima eleição municipal, tendo como principal propósito fazer com que São Carlos continue avançando e se desenvolvendo cada vez mais.

Maior coalizão da eleição municipal, a futura chapa Netto Donato e João Muller já tem confirmado o apoio de partidos políticos de diversos campos ideológicos. Estão nesta lista as legendas PP, MDB, PL, REPUBLICANOS, PDT, SOLIDARIEDADE, PRD e PODEMOS, além da federação PSDB/CIDADANIA.

A convenção que envolve estes partidos terá apenas a participação dos pré-candidatos e das executivas municipais de cada legenda – apenas o PL, por normas internas, fará seu encontro em outra data –. A convenção trata-se de uma formalidade prevista na legislação eleitoral e que deve ser realizada entre 20 de julho e 5 de agosto, confirmando assim a decisão de cada partido quanto aos seus postulantes ao cargo de vereador e ao cargo de prefeito e vice-prefeito.

Netto Donato, pré-candidato a prefeito, explica que, diferente de outros momentos, a convenção não tem um caráter de rua ou de mobilização popular. Por isso, o evento deve ter não muito mais que a participação dos representantes partidários. “A convenção partidária é um ato formal, técnico, que a lei exige para que a gente possa fazer toda a documentação e registro posterior das candidaturas que serão aprovadas. Nós estaremos com os representantes dos partidos e os pré-candidatos a vereador, formalizando essa futura união em prol da cidade e sempre tendo em vista que queremos o bem e a paz para São Carlos. Estas convenções são abertas ao público, mas nosso foco é a formalização legal de todas as chapas de vereadores e da chapa majoritária para prefeito. A festa nas ruas vai acontecer no futuro, durante a campanha eleitoral”, salienta Netto.

Assessoria

Leia Também