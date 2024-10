Cidade Aracy terá quatro representantes na Câmara Municipal pela primeira vez na história

Vereadores com base eleitoral no Cidade Aracy: Leandro Guerreiro, Paraná Filho, Dé Alvim e Larissa Camargo - Crédito: SCA

O bairro Cidade Aracy apresentou mais uma vez sua força política e elegeu pela primeira vez quatro vereadores. Os eleitores da região sul da cidade elegeram Dé Alvim (Solidariedade), Paraná Filho (PP), Leandro Guerreiro (PL) e Larissa Camargo (PcdoB).

O vereador Dé Alvim foi o mais votado, registrando 2.477 votos, seguido por Paraná Filho 2.387 votos, Larissa Camargo 2.361 votos e Leandro Guerreiro 1.935 votos.

Na atual legislatura, o bairro é representado pelo vereador Dé Alvim e Paraná Filho, mas foi o ex-vereador Idelso Marques de Souza, o Paraná, o primeiro vereador eleito pelo bairro.

É oportuno destacar que nas eleições de 2024 o bairro também elegeu a primeira vereadora, um fato que ficará marcado nos registros da história de São Carlos.

Em entrevista para o São Carlos Agora, o vereador Paraná Filho comemorou o aumento de representatividade da região.

"Eu vejo como um avanço muito grande, do ponto de vista de consciência da população do Cidade Aracy. Quando a gente fala do grande Cidade Aracy, estou falando do Cidade Aracy I, II, Antenor Garcia, Zavaglia, Planalto Verde, Eduardo Abdelnur, Residencial Ipê Mirim, um conjunto de bairros que formam o grande Cidade Aracy. Assim como a população é grande o bairro é grande e tem muitos problemas também. Então, quanto mais vereadores puderem estar ali para ajudar e levar melhorias para o bairro será melhor", declarou. O vereador ainda festejou o fato do bairro ter eleito Larissa Camargo.

Dé Alvim afirmou que com quatro representantes o bairro pode conquistar avanços. "Fiquei feliz pelos resultados porque provam que o povo é inteligente, querem representante da região e com isso o bairro cidade Aracy vai avançar ainda mais. Tudo aquilo que conquistamos ao lado do governo Airton Garcia, com quatro vereadores conseguiremos avançar ainda mais".

Leandro Guerreiro disse que a partir de janeiro de 2025, com os quatro representantes, não terão mais desculpas para ignorar as mazelas sociais que afetam o bairro, como educação, saúde, segurança, falta de infraestrutura, saneamento, transporte, dentre outros. Além disso, o vereador prometeu ser mais pacífico e lutar pelo bem-estar da população. "Estou mais preocupado em levar retorno para as pessoas do que brigar. Só terá briga se for necessário mesmo. Espero que eu consiga trazer o máximo de retorno para todo cidadão são-carlense, não só do Cidade Aracy".

A vereadora eleita Larissa Camargo destacou que sua militância será pela juventude e pelas mulheres. "Morar na periferia me fez refletir muito da importância da gente fiscalizar a política pública para quem mais precisa".

Leia Também