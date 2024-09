Carreata de Netto Donato percorre várias ruas e avenidas de São Carlos

Carreata Netto Donato - Crédito: divulgação

Netto Donato (PP) realizou neste domingo (29/09), uma carreata que percorreu várias ruas de São Carlos

Em seu trajeto, a carreata passou por algumas das principais ruas do Jardim Ipanema, Santa Felícia, Romeu Santini, Jardim Botafogo, Vila Prado, Jardim Cruzeiro do Sul, Monte Carlo e terminou no grande Cidade Aracy, onde ainda percorreu os bairros Antenor Garcia, Jardim Zavaglia, Eduardo Abdelnur e Ipê Mirim.

Nos carros e motos presentes, bem como nas pessoas que saíram de suas casas para cumprimentar o candidato. Foram inúmeros acenos, manifestações de apoio e sorrisos de são-carlenses ao verem Netto, o candidato a vice-prefeito Roselei (MDB).

Netto ressaltou a felicidade em ver o carinho e a alegria da população nas ruas da cidade durante a carreata. “Isso mostra a força da nossa campanha. A gente está crescendo no tempo certo e nós vamos liderar no dia 6 de outubro, quando abrirem as urnas, onde veremos que o 11 teve uma grande vitória, uma grande virada do povo são-carlense. É assim que a gente trabalha todo dia, com dedicação e amor por São Carlos, fazendo o melhor para a nossa cidade”, disse Netto.

Da assessoria

