Candidatos a prefeito de São Carlos poderão gastar quase R$ 1,9 mi durante a campanha eleitoral

SIGA O SCA NO

Santinhos - Crédito: Agência Brasil

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou nesta sexta-feira (19) as tabelas com o limite de gastos para candidatos a prefeito e vereador nas campanhas das eleições de outubro. Em São Carlos, quem concorrer ao cargo de vereador poderá usar até R$ 211.765,97 mil, enquanto para prefeito o valor é de R$ 1.876.002,74. Confira neste link a lista com todos os municípios.

Entenda

O limite de gastos deve ser seguido por candidatos, partidos e coligações nas Eleições Municipais de 2024. As quantias são distribuídas proporcionalmente entre os municípios, considerando o tamanho da cidade e o número de eleitoras e eleitores aptos a votar.

Os valores são os mesmos adotados no pleito de 2016, com atualizações de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia Também