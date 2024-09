Candidatos a prefeito de São Carlos fazem avaliação após o debate da TV Clube/Band

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Carlos promovido pela TV Clube/Band, em Ribeirão Preto (SP), na noite deste sábado (28), teve um tom moderado. Durante o debate, os candidatos a prefeito Newton Lima (PT), Netto Donato (PP) e Mario Casale (Novo) debateram sobre propostas para saúde, combates às enchentes, falta de água e gestão pública.

O Clube Debate 2024 foi apresentado pelo jornalista André Costa e foi transmitido também pelo YouTube do Jornal da Clube e pela rádio Clube 1 (96.7 FM). O confronto durou pouco mais de 1h.

De início, o debate começou com o bloco pinga-fogo e cada candidato teve direito a duas perguntas, de 30 segundos, para seu oponente. Mario Casale questionou Newton Lima sobre ações judiciais sofridas pelo candidato do PT. Na sequência, Newton Lima fez uma pergunta direcionada a Netto a respeito de construção de poços e falta de água no município. A seguir, Netto fez perguntas a Mário Casale sobre a opinião do candidato no tocante ao aumento do IPTU.

No segundo bloco, o mediador fez perguntas diretas para os postulantes à Prefeitura de São Carlos. Mario Casale foi questionado sobre como cortar custos e regalias na máquina pública. Newton Lima foi questionada sobre rever contrato da empresa de transporte. Neto, a seu turno, foi interrogado como governar com uma aliança com 11 partidos.

A segunda rodada de perguntas do mesmo bloco, o mediador fez perguntas sobre propostas para moradores em situação de rua para Netto Donato. Para Newton Lima questionou a respeito de plano de governo para problemas de saúde mental. Mario Casale foi interrogado sobre gestão pública.

Em suma, durante o debate, Netto (ex-secretário de governo) enalteceu as obras do governo Airton Garcia. Já Newton Lima relembrou as obras da gestão do PT na cidade e elencou críticas ao atual governo. Mário, por sua vez, fez críticas à atual gestão e à do PT e se apresentou como o único candidato diferente com uma proposta nova e um projeto novo.

O São Carlos Agora questionou os três candidatos sobre avaliação do debate.

“Foi muito positivo, pois tive a oportunidade, primeiro, de desmontar as fake news que vêm sendo feitas pelos meus adversários, desmentir cada uma das informações erradas que eles usam para enganar a população e, ao mesmo tempo, apresentar um conjunto grande de propostas. Como eu já, em oito anos, mudei a cara da cidade, na próxima gestão, nós vamos trabalhar para grandes obras, que há 12 anos não têm na nossa cidade. Vamos buscar recursos do PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], recursos com governo federal e estadual, temos apoios políticos importantes e vamos ter técnicos capazes de elaborar projetos, que não vão dormir no ponto, como está acontecendo com atual governo que não respeitou prazo e perdeu todo dinheiro que poderia resolver grandes problemas da nossa cidade”, avaliou Newton Lima (PT).

“A gente conseguiu avançar e trocar ideias sobre a cidade de São Carlos. É claro que, infelizmente, os adversários parecem que moram fora da cidade de São Carlos e não percebem o avanço que a cidade já teve. Mas a gente sabe, e sou muito consciente disso, que podemos avançar muito mais, e é isso que faremos a partir de 1º de janeiro de 2025. Temos também que mostrar para a população os projetos para o futuro e o principal deles é o combate à enchente. Já resolvemos o problema da enchente na região Cristo. Agora resolveremos o problema da enchente na baixa do Mercado, criaremos a Secretaria da Família, porque a família é a base da sociedade. É assim que conseguiremos construir um futuro com uma sociedade mais forte e feliz”, opinou Netto Donato.

“Foi um debate excelente, a gente pôde discutir propostas e mostrar para a população que temos alternativas para São Carlos. Que as pessoas não precisam decidir entre o menos pior. A gente pode, sim, começar um projeto novo, de transformação em São Carlos, novo de verdade, em que a gente colocará pessoas técnicas e competentes para trabalhar na prefeitura. Chega dos mesmos. Pessoas que estão até hoje na administração não estão fazendo um bom trabalho. O grupo de lá traz [PT] também não merece voltar. A gente precisa de coisa nova. Peço uma oportunidade para começarmos um trabalho diferente, política nova, assim como fez o governador [Romeu] Zema em Minas Gerais, que pegou o estado numa catástrofe deixada pelo PT, todo quebrado, não conseguia nem pagar os servidores públicos. Assim também como o prefeito Adriano Silva (Novo) fez lá em Joinville (SC), ele tem 93% de aprovação, o que mostra que a forma do partido Novo de governar é diferente e traz resultados. Faremos isso em São Carlos e, por isso, esqueça de votar no menos pior, vote em quem você acredita que é o melhor”, afirmou Mario Casale.

