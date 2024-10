Câmara de Ibaté terá renovação quase total com a entrada de 4 mulheres

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 15h46

07 Out 2024 - 15h46 Por Da redação

A Câmara de Ibaté terá uma renovação quase total em 2025, com apenas dois vereadores reeleitos: Ivan Lins e Waldir Siqueira.

Uma novidade histórica para a cidade é a presença de quatro mulheres que assumirão cadeiras na Câmara, representando a população ibateense pelos próximos quatro anos. Ivani do Cruzado, Jaque Motta, Viviane da ONG e Nova do Icaraí irão compor quase metade das vagas do Legislativo.

Vale destacar que quatro cadeiras foram deixadas vagas durante o período eleitoral, incluindo aquelas do prefeito eleito Ronaldo Venturi e do vice-prefeito Damião, além das posições de Horácio Sanches e Sidnéia Monte, que não conseguiram se reeleger.

Os novos vereadores tomarão posse oficialmente em 1º de janeiro de 2025.

