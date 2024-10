Bruno Zancheta fala sobre a reeleição e projetos futuros: 'Quero continuar fazendo a diferença"

Bruno Zancheta em entrevista ao SCA - Crédito: SCA

Zancheta, que é o vereador mais jovens da Câmara, fez uma retrospectiva de seu primeiro mandato, destacando os desafios enfrentados, principalmente durante o período da pandemia. “Foi um mandato de muitos desafios, mas não nos deixa de trabalhar nenhum dia. Atuamos fortemente em áreas como saúde e educação, e acreditamos que a nossa dedicação foi especializada pelas pessoas”, comentou.

Sobre o futuro político, Zancheta foi questionado sobre a possibilidade de se candidatar à prefeitura de São Carlos, uma vez que seu nome foi citado em uma pesquisa de interesse de voto. "Desde muito jovem, sempre sonhei em ser vereador, prefeito e até deputado. Estou apenas no começo, mas por que não? É algo que pode acontecer no futuro", declarou. No entanto, o vereador frisou que cada momento tem sua hora certa.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de assumir uma secretaria no governo de Netto Donato, o vereador elogiou a vitória histórica de Donato e se mostrou aberto a colaborar. "Se houvesse um convite, seria uma honra, mas acredito que as pessoas me elegeram para ser vereador, então meu coração ficaria dividido", disse.

Zancheta também falou sobre seu recente projeto de capacitação para pessoas interessadas em participar na área PET. Segundo ele, a demanda por profissionais envolvidos no setor tem crescido, e o curso é uma forma de oferecer oportunidade e qualificação para a população. “Estamos formando 20 pessoas em parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, e já temos uma fila para a próxima turma. Além de promover o cuidado com os PETs, estamos ajudando a inserir essas pessoas no mercado de trabalho”, explicou.

O vereador também falou sobre o projeto Internet nos Bairros que já funciona na Praça da OPTO. "Esse era um sonho que eu tinha desde o começo do meu primeiro mandato. Como professor, via muitos alunos sem acesso à internet em casa, o que dificultava a realização de trabalhos escolares. A ideia do projeto é oferecer um ponto de conexão em praças e áreas de lazer, onde as pessoas podem se socializar e, ao mesmo tempo, ter acesso à internet para estudo e outras atividades", explicou o

Zancheta destacou que, apesar da burocracia da administração pública, o projeto piloto já é uma realidade no Santa Felícia e que o próximo passo é se expandir para outras regiões da cidade. "Minha vontade é que já tivéssemos esse serviço em várias praças, mas seguimos avançando. Para o próximo ano, o objetivo é ampliar o projeto para mais 3, 4 ou até 5 praças, com foco em bairros como Cidade Aracy e Vila Prado. Também estamos estudando levar essa iniciativa para os distritos, como Água Vermelha e Santo Eudóxia

O vereador reforçou que o projeto não é apenas uma forma de oferecer acesso à internet, mas também uma oportunidade de promover a inclusão digital e a convivência comunitária. "Os jovens usam muito as redes sociais, e isso é saudável, mas o nosso foco principal é garantir que todos possam ter acesso à internet para estudar, pesquisar e trabalhar", completou

Zancheta aproveitou o espaço para agradecer aos internautas e reforçou a importância de manter a conexão com a população, incentivando as pessoas a acompanharem seu trabalho por meio de suas redes sociais. "Tivemos votos em todas as urnas, em todos os bairros, o que mostra que nosso trabalho chegou até as pessoas. Isso é o mais gratificante. Quero continuar fazendo a diferença, sonhando junto com todos vocês", disse o vereador.

Ao encerrar a entrevista, Bruno reafirmou seu compromisso em seguir trabalhando por São Carlos, com a mesma entusiasmo e dedicação de sempre. "Fui eleito com 28, reeleito com 32 anos. O sonho só está começando. Vamos continuar sonhando e fazendo a diferença juntos", finalizou, agradecendo à equipe do São Carlos Agora pelo espaço.

Acompanhe a entrevista completa em vídeo:

