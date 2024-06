Airton Garcia declara apoio à pré-candidatura de Netto Donato

Airton e Netto - Crédito: divulgação

O prefeito Airton Garcia confirmou seu apoio ao pré-candidato a prefeito, Netto Donato (PP), nas eleições deste ano. O anúncio feito em suas redes sociais. “Eu estou feliz com todo o trabalho que o Netto fez no nosso governo. Ele é uma pessoa da minha confiança e que eu escolhi para ser o meu sucessor. Eu tenho certeza de que ele vai continuar cuidando do povo de São Carlos. O Netto é um amigo leal, é honesto e tem palavra. Eu tenho ele como um filho. É um homem que, assim como eu, ama servir a população. É para o Netto Donato que eu passo o meu boné”, disse o prefeito.

Netto agradeceu a oportunidade de contribuir com Airton em sua gestão e pela indicação de seu nome à sucessão do comando da Prefeitura. Para o pré-candidato, o apoio de Airton reflete a fidelidade e o comprometimento com que a administração pública foi conduzida. “A pré-campanha está tomando cada vez mais corpo, com a união de lideranças, pessoas e partidos e agora com o apoio do prefeito Airton Garcia, que eu tenho a honra de sucedê-lo neste projeto político que ele pensou para São Carlos. Isso é muito gratificante e feliz. Nesse um ano e oito meses que eu passei pela Prefeitura junto com o prefeito Airton Garcia, a gente teve confiança, lealdade, parceria e o mesmo sentimento de fazer o melhor para São Carlos e o amor por São Carlos”, acrescenta Netto.

