157 pessoas foram detidas durante eleições municipais no estado de SP

Imagem Ilustrativa - Crédito: arquivo

As polícias Militar e Civil atuaram desde as primeiras horas deste domingo (6) para garantir a segurança durante as eleições nos mais de 1,4 mil locais de votação em todo o estado de São Paulo. A Polícia Militar esteve presente com 100% do seu efetivo e as delegacias permaneceram abertas com o reforço nas equipes, garantindo a segurança do processo eleitoral.

Até a noite de domingo (6), cerca de 157 pessoas foram detidas, 460 ocorrências cadastradas via 190 e 150 ocorrências apresentadas nos Distritos Policiais. Aproximadamente 140 ocorrências foram registradas por crimes eleitorais em todo o Estado.

Em São Carlos, um candidato a vereador do União Brasil foi conduzido até a delegacia acusado de promover boca de urna. Após o registro da ocorrência, ele foi liberado.

Leia Também