TUSCA e Black Friday fizeram economia de São Carlos "bombar" em novembro

Black Friday: lojas ficaram cheias com muita gente antecipando as compras de Natal - Crédito: divulgação

A economia de São Carlos recebeu uma enorme movimentação no mês de novembro, principalmente por conta de dois grandes eventos. O primeiro foi a TUSCA (Taça Universitária de São Carlos), realizada entre 20 e 23 de novembro, e a Black Friday, que aconteceu na última sexta-feira, 28 de novembro.

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) comemorou os resultados. O economista do Departamento de Economia da entidade, Elton Casagrande, afirma que a TUSCA causou, assim como em todos os anos, um impacto pontual no setor de alimentos, hospedagem e nos fornecedores envolvidos na montagem e no abastecimento de estruturas. “De forma geral, nossa percepção é de que a edição deste ano foi mais discreta em comparação a anos anteriores, movimentando principalmente o consumo básico dos participantes”.

O dono de um restaurante localizado na região central de São Carlos discorda. Ele afirma que a TUSCA aumentou em 200% o seu movimento. “Em dias normais, vendo 300 refeições ao preço de R$ 23 por pessoa, com serviço à vontade. Nos dias da TUSCA, cheguei a servir 900 refeições a cada dia. Pra mim, foi ótimo”.

O empresário e presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Carlos (SinHoRes), Silvio Miranda, destaca que durante a TUSCA, sua lanchonete localizada na Avenida São Carlos, nas proximidades do Terminal Rodoviário, e seu restaurante no Shopping Iguatemi tiveram um aumento de 35% no faturamento em comparação aos dias normais. “Na Black Friday e no fim de semana posterior à Black Friday, vendemos 30% a mais”, revela.

O economista Elton Casagrande afirma que, em relação ao desempenho do comércio durante a Black Friday, o comércio eletrônico voltou a apresentar crescimento em termos de valores, enquanto o comércio de rua foi semelhante ao dos anos anteriores, seguindo uma tendência que já vem se consolidando. “A movimentação na cidade foi significativa e, de modo geral, o comportamento do consumidor se manteve igual: foco no pagamento de dívidas, compras essenciais e antecipação de parte das compras de final de ano”, explica ele.

Os dados nacionais da Black Friday, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), apontam crescimento de 0,8% em relação a 2024, descontada a inflação, sinalizando um cenário de estabilidade. O PIX esteve presente em 8,6% das operações, em linha com a expansão dos marketplaces e com a consolidação dos pagamentos digitais no varejo brasileiro.

