Sudeste registra alta no preço do GNV em novembro

O mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que monitora o comportamento dos preços praticados nos postos de combustível, revelou que o preço médio do GNV (Gás Natural Veicular) na região Sudeste registrou alta de 0,43% em novembro em relação a outubro, alcançando R$ 4,62 por metro cúbico.

A elevação foi impulsionada pelos estados de São Paulo e Espírito Santo, que apresentaram aumentos de 0,64% e 0,23%, com preços médios de R$ 4,72 e R$ 4,29, respectivamente. Apesar da alta, o Espírito Santo segue com o GNV mais barato da região.

Em sentido contrário, Minas Gerais registrou queda de 3,58% no valor do combustível. Mesmo com o recuo, o estado manteve a média mais cara da região no mês, chegando a R$ 5,11. O Rio de Janeiro também apresentou retração, de 0,22%, com preço médio de R$ 4,54.

Segundo Renato Mascarenhas, Diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade, as oscilações refletem fatores locais e estruturais.

“O Sudeste registrou uma leve alta no preço médio do GNV em novembro, movimento impulsionado pelos aumentos observados em São Paulo e no Espírito Santo. Esses reajustes refletem a dinâmica local de contratos e abastecimento, que pode variar entre distribuidoras e regiões metropolitanas. Já Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentaram recuos no período, mas Minas segue com a média mais alta da região, enquanto o Espírito Santo permanece com o menor preço. Esse contraste mostra como fatores estruturais, como logística, composição tributária e acordos estaduais, continuam influenciando o comportamento do GNV no Sudeste”, explicou.

O IPTL é calculado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, utilizando uma estrutura robusta de data science que consolida o comportamento de preços das transações. A precisão do índice é garantida pela ampla base de dados — mais de 1 milhão de veículos administrados, com uma média de oito transações por segundo.

A Edenred Ticket Log integra a linha de Mobilidade da Edenred Brasil e conta com mais de 30 anos de experiência no setor, oferecendo soluções que buscam modernizar e simplificar a gestão de frotas e processos de abastecimento.

