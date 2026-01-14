Segunda via da placa Mercosul agora pode ser solicitada on-line

Placa Mercosul - Crédito: divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) passou a oferecer um novo serviço digital que torna mais rápido e simples o processo para obtenção da segunda via da placa de identificação veicular no padrão Mercosul. A solicitação agora pode ser feita totalmente on-line, sem a necessidade de comparecer a uma unidade física.

Por meio do portal do Detran-SP, o proprietário de um carro ou motocicleta pode solicitar a Autorização para Estampagem de Placa de Identificação Veicular (AEPIV) em poucos minutos, desde que não haja pendências relacionadas ao veículo, como débitos ou bloqueios. Com a autorização em mãos, basta apresentá-la a uma empresa estampadora credenciada, onde a nova placa é confeccionada.

O serviço entrou em funcionamento nos últimos dias e substitui o modelo anterior, no qual o cidadão precisava acessar o site do Detran-SP apenas para agendar atendimento presencial em uma unidade do órgão ou em um posto do Poupatempo. Além da espera por vaga, o solicitante tinha de apresentar documentos pessoalmente e aguardar até dois dias úteis para a conferência manual das informações e liberação da autorização.

Com a nova ferramenta digital, todo o processo é feito de forma automática. O usuário pode acessar o portal do Detran-SP de qualquer lugar, por computador, tablet ou celular, realizar o login com uma conta Gov.br e, em até cinco minutos, receber a autorização para a nova placa — em alguns casos, em questão de segundos.

O procedimento é simples: após acessar a área restrita do site, o cidadão deve selecionar o serviço “Solicitar Estampagem de Placa”, escolher o veículo e indicar quais placas serão confeccionadas — dianteira, traseira ou segunda placa traseira. Após o envio, o sistema realiza a validação automática e emite a autorização.

O Detran-SP reforça que conduzir um veículo sem placa de identificação é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de apreensão e recolhimento do veículo ao pátio.

