terça, 20 de janeiro de 2026
Planejamento 2026

Sebrae-SP promove oficina gratuita para ajudar pequenos negócios

Atividade online no dia 22 de janeiro orienta empreendedores da região de São Carlos a definirem objetivos, analisar cenários e tomar decisões mais estratégicas no início do ano.

20 Jan 2026 - 05h07Por Jessica Carvalho R
A atividade é voltada principalmente para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), mas também está aberta a Microempreendedores Individuais (MEIs) - Crédito: divulgaçãoA atividade é voltada principalmente para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), mas também está aberta a Microempreendedores Individuais (MEIs) - Crédito: divulgação

O início do ano costuma ser um momento de expectativa para quem empreende, mas também de muitas dúvidas. Afinal, como definir as metas da empresa? Que decisões priorizar? Como organizar o negócio para crescer em um cenário de mudanças constantes?

Para ajudar micro e pequenas empresas da região de São Carlos a responder essas perguntas, o Sebrae-SP realiza, no dia 22 de janeiro, a oficina online e gratuita “Planejar para Crescer: Propósito, Cenário, Metas e Execução”.

A atividade é voltada principalmente para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), mas também está aberta a Microempreendedores Individuais (MEIs). O objetivo é mostrar, de forma prática, como o planejamento estratégico direciona o negócio, reduzindo riscos e incertezas ao longo do ano.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, Alex Lavelli, a ausência de planejamento ainda é uma das principais causas da mortalidade de micro e pequenas empresas no Brasil.

“Muitas empresas começam o ano com boas intenções, mas sem um caminho claro. Planejar é essencial para saber onde se quer chegar e, principalmente, como chegar até lá”, afirma.

Durante a oficina, os participantes serão conduzidos a responder quatro perguntas fundamentais para qualquer negócio: quem sou (negócio e propósito); onde estou (cenário); para onde vou (objetivo e metas); e como faço para chegar lá (plano de ação).

“Hoje, o mercado muda o tempo todo, por isso o planejamento precisa ser mais curto, flexível e conectado com a realidade de cada negócio. A ideia é ajudar o empresário a tomar decisões pautadas em fatos, e não apenas no improviso”, explica Lavelli.

A proposta do encontro é apresentar os conceitos essenciais do planejamento estratégico de forma didática, apoiando micro e pequenas empresas a começarem o ano com mais foco e organização. Os participantes receberão material de apoio utilizado durante a atividade.

A oficina será realizada de forma online, e as inscrições podem ser feitas até o dia do evento.

Serviço – online e gratuito (maiores de 18 anos)
Oficina: Planejar para Crescer: Propósito, Cenário, Metas e Execução
Data: 22/01, às 19h
Inscrições: clique aqui

