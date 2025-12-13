São Carlos abriga 16.886 microempresas ativas

Crédito: Pexels

São Carlos conta atualmente com 16.886 microempresas ativas, segundo dados do Data Sebrae-SP, atualizados até 22 de novembro de 2025. A maioria está concentrada nos setores de serviços (56,5%) e comércio (31%), que juntos representam quase 90% dos pequenos negócios da cidade.

Entre janeiro e 22 de novembro de 2025, foram abertas 1.394 novas microempresas (ME), de acordo com o Data Sebrae. Os destaques estão nas áreas de saúde, serviços administrativos, alimentação (restaurantes), educação e publicidade. Fevereiro foi o mês com maior número de aberturas, enquanto junho registrou o menor volume até o momento.

“A série histórica mostra que o empreendedorismo em São Carlos ganhou força a partir de 2020, alcançando seu pico em 2022, com 1.540 novos registros. Após dois anos de retração, 2025 indica uma retomada, sugerindo um novo ciclo de crescimento no ambiente de negócios local”, afirma a gerente regional do Sebrae São Carlos, Ariane Teixeira Lima Canellas.

MAIS DE 4,6 MILHÕES DE EMPRESAS EM 2025 – O Brasil abriu 4,6 milhões de novos pequenos negócios entre janeiro e novembro de 2025, número que já supera o resultado de 2024, quando foram criadas 4,1 milhões de empresas. Os dados mostram alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, consolidando o melhor desempenho da série histórica.

Os pequenos negócios representaram 97% das empresas abertas no país em 2025. Entre elas, 77% são microempreendedores individuais (MEI), 19% são microempresas e 4% são empresas de pequeno porte.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, afirma que o crescimento reflete a confiança dos empreendedores no cenário econômico. Segundo ele, o país vive uma “situação de pleno emprego e inflação sob controle”, fatores que estimulam a abertura de novos negócios.

“Sessenta por cento dos brasileiros sonham em empreender. O empreendedorismo é porta para inclusão, geração de empregos e renda”, disse.

Em novembro, o país registrou a abertura de 350 mil novos pequenos empreendimentos, 28 mil a mais do que no mesmo mês de 2024.

SERVIÇOS LIDERAM NOVOS REGISTROS – O setor de serviços respondeu por 64% das novas empresas abertas até novembro. Nesse segmento, a abertura de MEI cresceu 24,5% em relação ao mesmo período de 2024. Em seguida, aparecem o comércio, com 21% do total, e a indústria, com 7%.

São Paulo (29%), Minas Gerais (11%) e Rio de Janeiro (8%) foram os estados que mais registraram abertura de pequenos negócios em 2025.

ATIVIDADES COM MAIOR NÚMERO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI):

Atividades de malote e entrega: 22.986 novos MEI (9%)

Transporte rodoviário de carga: 19.753 novos MEI (7%)

Atividades de publicidade: 16.091 novos MEI (6%)

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE):

Atenção ambulatorial por médicos e odontólogos: 4.981 novas MPE (6%)

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo: 3.949 novas MPE (5%)

Atividades de saúde, exceto médicos e odontólogos: 3.326 novas MPE (4%)

(Com informações da Agência Brasil)

Leia Também