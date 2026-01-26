Rede Covabra confirma investimento em São Carlos após encontro com Netto Donato

Crédito: Divulgação

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, recebeu em seu gabinete, no Paço Municipal, representantes da rede Covabra Supermercados, que confirmaram a instalação de uma nova unidade no município. O empreendimento será implantado na Avenida São Carlos, no prédio que abrigava a antiga fábrica Toalhas São Carlos, área que se encontra degradada desde o encerramento das atividades industriais.

Participaram da reunião o assessor João Muller, o secretário adjunto de Habitação, André Fiorentino, o investidor Fernando Pereira Lopes e Ronaldo dos Santos, sócio da rede Covabra.

Fundada há mais de 30 anos, a Covabra Supermercados conta atualmente com 24 lojas distribuídas em 13 cidades da região de Campinas e emprega cerca de 5 mil colaboradores. A unidade de São Carlos será a 26ª da rede.

De acordo com Ronaldo dos Santos, o projeto vai além da abertura de um supermercado. “A ideia é que toda a área seja revitalizada ao longo do tempo. São Carlos não merece ter um espaço degradado no coração da cidade. O Covabra chega para dar início a essa transformação”, afirmou. Ele também destacou o impacto positivo na geração de empregos. “Somente na nossa loja serão cerca de 300 empregos diretos. Com as operações complementares, como cafés, lanchonetes e serviços, esse número pode chegar a 400 vagas”, explicou.

O assessor João Muller informou que a Prefeitura já atua para viabilizar o empreendimento. “Eles vieram pedir agilidade e a intenção é inaugurar ainda este ano. Para isso, estamos tratando da abertura da rua Alexandrina, o que vai melhorar a mobilidade urbana naquela região, além da aprovação dos projetos necessários”, disse. Muller também confirmou um segundo investimento da rede no município. “A outra unidade será na região do Jockey Clube, próximo à Tecumseh do Brasil. A Covabra vê grande potencial em São Carlos e já decidiu investir em duas lojas”, completou.

O prefeito Netto Donato ressaltou a importância do investimento para a cidade. “Estamos falando de 300 empregos diretos, além dos indiretos, e da recuperação de um espaço que há anos estava abandonado. É uma excelente notícia para São Carlos e mostra que a cidade tem potencial para atrair empresas que acreditam no seu desenvolvimento”, afirmou.

