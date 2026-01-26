(16) 99963-6036
segunda, 26 de janeiro de 2026
Economia

Rede Covabra confirma investimento em São Carlos após encontro com Netto Donato

26 Jan 2026 - 18h58Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Rede Covabra confirma investimento em São Carlos após encontro com Netto Donato - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, recebeu em seu gabinete, no Paço Municipal, representantes da rede Covabra Supermercados, que confirmaram a instalação de uma nova unidade no município. O empreendimento será implantado na Avenida São Carlos, no prédio que abrigava a antiga fábrica Toalhas São Carlos, área que se encontra degradada desde o encerramento das atividades industriais.

Participaram da reunião o assessor João Muller, o secretário adjunto de Habitação, André Fiorentino, o investidor Fernando Pereira Lopes e Ronaldo dos Santos, sócio da rede Covabra.

Fundada há mais de 30 anos, a Covabra Supermercados conta atualmente com 24 lojas distribuídas em 13 cidades da região de Campinas e emprega cerca de 5 mil colaboradores. A unidade de São Carlos será a 26ª da rede.

De acordo com Ronaldo dos Santos, o projeto vai além da abertura de um supermercado. “A ideia é que toda a área seja revitalizada ao longo do tempo. São Carlos não merece ter um espaço degradado no coração da cidade. O Covabra chega para dar início a essa transformação”, afirmou. Ele também destacou o impacto positivo na geração de empregos. “Somente na nossa loja serão cerca de 300 empregos diretos. Com as operações complementares, como cafés, lanchonetes e serviços, esse número pode chegar a 400 vagas”, explicou.

O assessor João Muller informou que a Prefeitura já atua para viabilizar o empreendimento. “Eles vieram pedir agilidade e a intenção é inaugurar ainda este ano. Para isso, estamos tratando da abertura da rua Alexandrina, o que vai melhorar a mobilidade urbana naquela região, além da aprovação dos projetos necessários”, disse. Muller também confirmou um segundo investimento da rede no município. “A outra unidade será na região do Jockey Clube, próximo à Tecumseh do Brasil. A Covabra vê grande potencial em São Carlos e já decidiu investir em duas lojas”, completou.

O prefeito Netto Donato ressaltou a importância do investimento para a cidade. “Estamos falando de 300 empregos diretos, além dos indiretos, e da recuperação de um espaço que há anos estava abandonado. É uma excelente notícia para São Carlos e mostra que a cidade tem potencial para atrair empresas que acreditam no seu desenvolvimento”, afirmou.

Leia Também

Isenção do IPVA para motos até 180 cilindradas beneficia mais de 4 milhões de trabalhadores
Economia14h02 - 25 Jan 2026

Isenção do IPVA para motos até 180 cilindradas beneficia mais de 4 milhões de trabalhadores

Economista são-carlense comemora queda da cesta básica no 2&ordm; semestre de 2025
Economia11h09 - 23 Jan 2026

Economista são-carlense comemora queda da cesta básica no 2º semestre de 2025

IPVA 2026: veículos com final de placa 0 têm até sexta (23) para pagar com desconto
Economia22h04 - 22 Jan 2026

IPVA 2026: veículos com final de placa 0 têm até sexta (23) para pagar com desconto

IPVA 2026: prazo para veículos com placa final 9 termina nesta quinta-feira
Economia15h04 - 21 Jan 2026

IPVA 2026: prazo para veículos com placa final 9 termina nesta quinta-feira

Laranja pera atinge menor preço desde agosto de 2025 e lidera lista de compras favoráveis na CEAGESP
Economia22h07 - 20 Jan 2026

Laranja pera atinge menor preço desde agosto de 2025 e lidera lista de compras favoráveis na CEAGESP

Últimas Notícias