Quem ganha até R$ 5 mil deixa de pagar Imposto de Renda a partir deste mês

Trabalhador da construção civil - Crédito: Agência Brasil

Os efeitos da nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para 2026 já começam a ser sentidos pelos trabalhadores brasileiros. A partir dos salários pagos desde janeiro, com reflexo nos contracheques de fevereiro, assalariados que recebem até R$ 5 mil brutos por mês passam a ficar totalmente isentos do imposto.

Além da isenção integral, trabalhadores com renda mensal de até R$ 7.350 terão redução gradual no valor do imposto retido na fonte. A medida, segundo estimativas do Ministério da Fazenda, deve beneficiar cerca de 16 milhões de pessoas em todo o país.

Entre os contemplados está o pedreiro Genival Gil, de 49 anos, morador do Distrito Federal. Com carteira assinada há três meses e salário pouco acima de R$ 2,7 mil, ele conta que soube da mudança por meio do telejornal e agora aguarda o próximo contracheque para conferir a diferença no valor recebido.

Com a nova regra, ficam totalmente isentos do IRPF os trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5 mil. A isenção também vale para o pagamento do décimo terceiro salário.

Já os rendimentos acima de R$ 7.350 continuam sujeitos à tabela progressiva do Imposto de Renda, com alíquotas que podem chegar a 27,5%.

