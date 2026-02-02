(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
Economia

Quem ganha até R$ 5 mil deixa de pagar Imposto de Renda a partir deste mês

02 Fev 2026 - 06h42Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Trabalhador da construção civil - Crédito: Agência BrasilTrabalhador da construção civil - Crédito: Agência Brasil

Os efeitos da nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para 2026 já começam a ser sentidos pelos trabalhadores brasileiros. A partir dos salários pagos desde janeiro, com reflexo nos contracheques de fevereiro, assalariados que recebem até R$ 5 mil brutos por mês passam a ficar totalmente isentos do imposto.

Além da isenção integral, trabalhadores com renda mensal de até R$ 7.350 terão redução gradual no valor do imposto retido na fonte. A medida, segundo estimativas do Ministério da Fazenda, deve beneficiar cerca de 16 milhões de pessoas em todo o país.

Entre os contemplados está o pedreiro Genival Gil, de 49 anos, morador do Distrito Federal. Com carteira assinada há três meses e salário pouco acima de R$ 2,7 mil, ele conta que soube da mudança por meio do telejornal e agora aguarda o próximo contracheque para conferir a diferença no valor recebido.

Com a nova regra, ficam totalmente isentos do IRPF os trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5 mil. A isenção também vale para o pagamento do décimo terceiro salário.

Já os rendimentos acima de R$ 7.350 continuam sujeitos à tabela progressiva do Imposto de Renda, com alíquotas que podem chegar a 27,5%.

Leia Também

Aneel mantém bandeira tarifária verde e conta de luz segue sem taxa extra em fevereiro
Economia07h30 - 31 Jan 2026

Aneel mantém bandeira tarifária verde e conta de luz segue sem taxa extra em fevereiro

Processamento de cana deve crescer 2,8% na safra 2026/2027
Agricultura23h01 - 29 Jan 2026

Processamento de cana deve crescer 2,8% na safra 2026/2027

Etiqueta de eficiência das geladeiras muda e ajuda consumidor a economizar energia
Economia17h20 - 29 Jan 2026

Etiqueta de eficiência das geladeiras muda e ajuda consumidor a economizar energia

Detran: como funciona a liberação instantânea de motos e carros recolhidos por infração de trânsito?
Saiba como08h40 - 29 Jan 2026

Detran: como funciona a liberação instantânea de motos e carros recolhidos por infração de trânsito?

INSS prorroga prazo para contestação de descontos indevidos até 20 de março
Economia14h15 - 28 Jan 2026

INSS prorroga prazo para contestação de descontos indevidos até 20 de março

Últimas Notícias