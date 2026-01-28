Procon-SP aponta variação de até 110% no preço de repelentes durante o verão

Diante do aumento dos casos de dengue, comuns nesta época do ano, o Procon-SP divulgou um novo levantamento de preços de repelentes, com o objetivo de ajudar o consumidor a se proteger sem comprometer o orçamento familiar. A pesquisa é realizada pelo terceiro ano consecutivo, sempre no verão, período de maior circulação do mosquito Aedes aegypti e de maior procura por produtos de prevenção.

Com a intensificação do calor e das chuvas — fatores que favorecem a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya — e enquanto a vacina ainda não está disponível para toda a população, o uso do repelente deixa de ser apenas uma escolha individual e passa a ser uma medida relevante de proteção à saúde pública. Nesse contexto, o Procon-SP, que completa 50 anos de atuação em 2026, reforça seu papel de orientar e defender o consumidor por meio do monitoramento do mercado.

O levantamento identificou variações expressivas nos preços praticados no comércio eletrônico. O maior destaque foi o Repelente Exposis Infantil 100ml (spray), encontrado por R$ 83,95 em um site e R$ 39,90 em outro, o que representa uma diferença de 110,40%. Em valores absolutos, a economia pode chegar a R$ 44,05 por unidade ao optar pelo menor preço.

Outros produtos também apresentaram diferenças significativas:

Repelente OFF Family 200ml (loção): variação de 106,63%, com preços entre R$ 16,89 e R$ 34,90;

Repelente Exposis Extreme 100ml (spray): variação de 105,26%, com valores de R$ 39,90 a R$ 81,90.

A coleta de dados foi realizada em 15 de janeiro de 2026 e considerou 32 itens de seis grandes marcas, pesquisados em nove portais de venda online, utilizando um IP da região central da capital paulista como referência. Apesar da percepção de alta nos preços em diversos setores, a comparação entre os valores médios de novembro de 2025 e janeiro de 2026 apontou queda média de 0,77% nos preços dos repelentes. No mesmo período, o IPC-SP da Fipe registrou variação positiva de 0,52%.

O relatório completo da pesquisa está disponível no site do Procon-SP.

Orientações ao consumidor

O Procon-SP reforça que o repelente é uma importante barreira de proteção individual, especialmente em um cenário de aumento dos casos de dengue. Para uma compra segura e consciente, o órgão orienta:

Verificar se o produto possui registro oficial nos órgãos competentes;

Observar a formulação, avaliando possíveis alergias e a eficácia do produto, incluindo a posologia;

Em compras online, considerar que o valor do frete pode anular a economia obtida no preço;

Antes do uso contínuo, testar o produto em uma pequena área da pele para evitar reações alérgicas;

Consultar a lista de sites não confiáveis disponível no portal do Procon-SP, reduzindo o risco de golpes.

