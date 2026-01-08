(16) 99963-6036
quinta, 08 de janeiro de 2026
Economia

Preço do GNV cai 3,46% no Sudeste em dezembro, aponta índice da Edenred Ticket Log

07 Jan 2026 - 23h56Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro a gás - Crédito: divulgaçãoCarro a gás - Crédito: divulgação

O preço médio do GNV (Gás Natural Veicular) apresentou queda relevante na região Sudeste em dezembro. Segundo o mais recente levantamento do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o combustível foi comercializado, em média, a R$ 4,46 por metro cúbico, representando redução de 3,46% na comparação com novembro.

O recuo regional foi impulsionado principalmente pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, o preço médio do GNV caiu 7,84%, chegando a R$ 4,35/m³. Já em Minas Gerais, a redução foi ainda maior, de 9,98%, com valor médio de R$ 4,60/m³. Apesar da queda expressiva, Minas segue como o estado com o GNV mais caro do Sudeste.

Nos demais estados da região também houve redução. No Rio de Janeiro, o combustível passou a custar, em média, R$ 4,53/m³, queda de 0,22%. No Espírito Santo, o preço médio ficou em R$ 4,26/m³, com recuo de 0,70%, mantendo o estado como o mais barato da região para o GNV.

De acordo com Renato Mascarenhas, diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Ticket Log, a queda mais intensa no Sudeste está diretamente relacionada ao desempenho de São Paulo e Minas Gerais. “Esses dois estados concentram grande parte da frota que utiliza o combustível, o que ajuda a explicar o impacto mais significativo no resultado regional”, destacou.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis elaborado com base nos abastecimentos realizados em cerca de 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log. O levantamento utiliza uma robusta estrutura de data science para consolidar o comportamento dos preços praticados, garantindo alta confiabilidade aos dados, considerando uma base de mais de 1 milhão de veículos administrados e uma média de 55 transações por segundo.

A Edenred Ticket Log integra a linha de negócios de Mobilidade da Edenred Mobilidade e atua há mais de 30 anos no mercado, oferecendo soluções voltadas à gestão e simplificação dos processos de abastecimento e mobilidade.

Leia Também

Nova lei proíbe descontos indevidos no INSS e reforça segurança do consignado
Economia16h51 - 07 Jan 2026

Nova lei proíbe descontos indevidos no INSS e reforça segurança do consignado

INSS já devolveu R$ 2,8 bilhões a aposentados e pensionistas; prazo para contestar descontos vai até 14 de fevereiro
Economia23h56 - 06 Jan 2026

INSS já devolveu R$ 2,8 bilhões a aposentados e pensionistas; prazo para contestar descontos vai até 14 de fevereiro

Licenciamento 2026 já está disponível em; veja como regularizar seu veículo
Economia19h07 - 06 Jan 2026

Licenciamento 2026 já está disponível em; veja como regularizar seu veículo

Grupo russo planeja abrir 50 supermercados no Brasil com foco em preços baixos
Economia09h37 - 03 Jan 2026

Grupo russo planeja abrir 50 supermercados no Brasil com foco em preços baixos

Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor
Economia08h48 - 02 Jan 2026

Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor

Últimas Notícias