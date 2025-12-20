PIB de São Carlos chega a R$ 18,23 bilhões e é o maior da região

O setor industrial responde por R$ 3,8 bilhões do Valor Adicionado de São Carlos - Crédito: Agência Brasil

De acordo com pesquisa do IBGE divulgada nesta sexta-feira, 19 de dezembro, São Carlos apresenta o maior nível de riqueza da Região Central Paulista, com um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 18.386.920.167,00. Os dados são referentes a 2023.

No item “Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes”, o município apresentou R$ 2.057.499,606. O PIB per capita foi de R$ 72.146,03. O Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, chegou a R$ 12.084.354,763, sendo que a agropecuária respondeu por R$ 170.583,18; a indústria participou com R$ 3.844.335,362; os serviços — exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social — contribuíram com R$ 6.861.133,828; e a Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social somaram R$ 1.208.302,393.

Em segundo lugar aparece Rio Claro, com PIB de R$ 15.427.116,506. Araraquara ficou na terceira posição do ranking, com PIB de R$ 14.689.500,266.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, afirma que a Região Central representa apenas 1,8% do PIB estadual. Segundo ele, 81% do PIB paulista está concentrado em quatro regiões: Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.

“Temos 26 municípios que somam um PIB de R$ 49,5 bilhões. Temos 50% do PIB concentrado em duas cidades: São Carlos e Araraquara. Temos nove municípios com PIB entre R$ 1,5 bilhão e R$ 4,5 bilhões, e outros 15 com PIB menor que R$ 1 bilhão. Essas cidades precisam ter oportunidades. Esses polos e municípios precisam entrar no jogo da empregabilidade. Temos que dar oportunidades às pequenas cidades para que elas se desenvolvam. Caso contrário, vamos continuar no modelo tradicional de grandes cidades, com concentração de população, desemprego, violência etc.”, comenta Lima.

25 MUNICÍPIOS CONCENTRAM UM TERÇO DO PIB

Vinte e cinco municípios representaram 34,2% do Produto Interno Bruto (PIB), soma de bens e serviços produzidos no Brasil, em 2023, aponta a publicação PIB dos Municípios 2022-2023, divulgada nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo foi realizado em parceria com órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

As três primeiras cidades no topo da lista são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. De acordo com o analista do IBGE, Luiz Antonio do Nascimento de Sá, essas cidades se mantêm nas primeiras posições desde o início da série histórica, em 2002, mas vêm perdendo participação gradativamente ao longo dos anos.

O ranking inclui ainda 11 capitais, nove municípios paulistas, quatro fluminenses e um mineiro. Segundo o estudo, cem municípios concentram 52,9% do PIB do Brasil.

Em 2023, as capitais, incluindo Brasília, representaram 28,3% do PIB brasileiro, enquanto os municípios não capitais responderam por 71,7%.

O bom desempenho do setor de serviços impulsionou as capitais a ampliar sua participação no PIB em 2023. São Paulo teve o maior ganho (0,4 ponto percentual – p.p.), chegando a 9,7% do PIB nacional, seguido por Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro, com aumentos de 0,1 p.p. cada. Belo Horizonte variou próximo de 0,1 p.p. e permaneceu entre as capitais com maior peso.

Entre as 30 cidades que mais perderam participação no PIB, sete tiveram perdas relacionadas à extração de petróleo, incluindo as cinco primeiras da lista: Maricá (RJ), Niterói (RJ), Saquarema (RJ), Ilhabela (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ). Nove municípios cuja principal atividade é a indústria de transformação também apresentaram queda de participação.

As seis cidades com maior PIB per capita estão vinculadas à extração e ao refino de petróleo. “É curioso observar que os municípios no topo dessa lista estão ligados ao petróleo, mesmo em um contexto desfavorável a essa commodity. Alguns campos de petróleo entraram em produção. Embora, nacionalmente, essa atividade extrativa tenha perdido participação, alguns campos começaram a operar em 2023, beneficiando determinadas cidades”, afirmou o analista do IBGE.

Saquarema (RJ) liderou o PIB per capita de 2023, com R$ 722,4 mil por habitante. Entre as capitais, Brasília (DF) apresentou o maior valor, com R$ 129,8 mil, o equivalente a 2,41 vezes a média nacional (R$ 53,9 mil).

O município com o menor PIB per capita do país foi Manari (PE), com R$ 7.201,70. Quatro dos cinco menores valores estavam no Maranhão: Nina Rodrigues, com R$ 7.701,32; Matões do Norte, com R$ 7.722,89; Cajapió, com R$ 8.079,74; e São João Batista, com R$ 8.246,12. (Com informações da Agência Brasil).

São Carlos

Código: 3548906

PIB a preços correntes: R$ 18.386.920,167 (×1.000) – 2023

Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes: R$ 2.057.499,606 (×1.000) – 2021

PIB per capita: R$ 72.146,03 – 2023

Valor Adicionado Bruto a preços correntes: R$ 12.084.354,763 (×1.000) – 2021

Agropecuária: R$ 170.583,18 (×1.000) – 2021

Indústria: R$ 3.844.335,362 (×1.000) – 2021

Serviços – exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social: R$ 6.861.133,828 (×1.000) – 2021

Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social: R$ 1.208.302,393 (×1.000) – 2021

