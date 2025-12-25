Novo salário mínimo será R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026

Dinheiro - Crédito: Agência Brasil

O salário mínimo no Brasil será reajustado para R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026. O novo valor representa um aumento de 6,8%, pouco mais de R$ 100 em relação ao piso atual de R$ 1.518. A atualização foi oficializada pelo governo federal por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (24).

De acordo com as regras em vigor, o salário mínimo é reajustado anualmente com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulada em 12 meses até novembro, somada ao crescimento da economia brasileira de dois anos antes, neste caso, o desempenho de 2024. Esse ganho real, no entanto, está limitado a 2,5% ao ano, conforme estabelece o novo arcabouço fiscal.

A combinação desses dois fatores garante um aumento real do poder de compra do trabalhador, o que diferencia a política atual das adotadas em governos anteriores, como os de Michel Temer e Jair Bolsonaro, quando os reajustes do salário mínimo eram feitos apenas com base na inflação, sem ganho real.

O salário mínimo serve como referência para milhões de brasileiros, impactando diretamente benefícios previdenciários, assistenciais e diversos contratos de trabalho em todo o país.

Fonte: Agência Brasil

