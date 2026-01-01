Novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a valer hoje

Dinheiro - Crédito: Agência Brasil

O salário mínimo no Brasil passa a ser de R$ 1.621 a partir desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2026. O novo valor representa um reajuste de 6,8%, pouco mais de R$ 100 em relação ao piso anterior, que era de R$ 1.518.

A atualização foi oficializada pelo governo federal por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU) no dia 24 de dezembro.

De acordo com as regras atualmente em vigor, o reajuste do salário mínimo considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulada em 12 meses até novembro, somada ao crescimento da economia brasileira de dois anos antes — neste caso, o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024. O ganho real, no entanto, é limitado a 2,5% ao ano, conforme determina o novo arcabouço fiscal.

O salário mínimo é referência para milhões de brasileiros, influenciando diretamente o valor de benefícios previdenciários e assistenciais, como aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de impactar contratos de trabalho e negociações salariais em todo o país.

