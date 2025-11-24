Netto e Roselei anunciam pagamento do 13º aos servidores públicos

Crédito: divulgação

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, e o vice, Roselei Françoso, receberam na manhã desta segunda-feira, 24 de novembro, no Paço Municipal, dirigentes do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos de São Carlos (Sindspam) para anunciar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores da administração direta e indireta. A medida beneficia mais de cinco mil funcionários e injeta cerca de R$ 12 milhões na economia local.

O presidente do Sindspam, Adail Alves de Toledo, destacou a expectativa dos trabalhadores. “A expectativa era grande, pois os servidores planejam, com esse dinheiro, as compras de fim de ano e o pagamento das contas”, afirmou. Ele lembrou que o pagamento está dentro do prazo estabelecido em acordo coletivo. “Esse não é um atraso. O pagamento do 13º salário está dentro do prazo. Hoje o servidor já pode contar com esse valor, que é bastante significativo e vai ajudar muito”.

Adail ressaltou ainda o papel do sindicato nas negociações. “O Sindicato cobrava nesse sentido e a Prefeitura também estava preocupada em antecipar esse prazo. O prefeito Netto sempre deixou transparente para o Sindicato sobre a situação financeira do município e agora temos essa boa notícia”, destacou.

O vice-prefeito Roselei Françoso lembrou que muitos municípios brasileiros enfrentam dificuldades para honrar compromissos com servidores. Ele citou dados da Associação Paulista dos Municípios (APM), segundo os quais mais de 50% dos municípios brasileiros podem fechar 2025 com déficit nas contas, e reforçou que a Prefeitura de São Carlos tem priorizado o pagamento em dia. “A gente sabe que não é um recurso pequeno, é um valor investido na ordem de R$ 12 milhões. Hoje a maior parte dos municípios brasileiros tem tido dificuldade para efetuar esses pagamentos, mas São Carlos, por determinação do prefeito Netto Donato, tem priorizado a folha de pagamento. Em nenhum momento houve atraso de pagamento dos servidores e também o 13º salário está sendo cumprido até antes do prazo legal, que é dia 30 de novembro”, afirmou.

O prefeito Netto Donato endossou o compromisso da gestão com a responsabilidade fiscal e com os servidores. “Temos priorizado, e isso seguirá como prioridade do nosso governo, a responsabilidade fiscal e a responsabilidade com os servidores públicos, do pagamento em dia. Nós temos o compromisso com todo servidor público de que todo dia 1º do mês eles recebem o pagamento mensal e também de ser respeitada toda a cronologia legal do 13º salário. São R$ 12 milhões na economia e esses servidores certamente irão consumir produtos aqui na cidade. Estamos chegando perto da Black Friday, perto do Natal e a gente fica muito feliz de poder dar essa condição para todos os servidores públicos porque isso é merecido e representa a responsabilidade de um gestor público”, disse.

