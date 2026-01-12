(16) 99963-6036
segunda, 12 de janeiro de 2026
Desenvolvimento

Lupo anuncia investimento de R$ 70 milhões na planta de Araraquara

Recursos serão usados na modernização da planta, aquisição de novos equipamentos e transferência de operações do Ceará para o interior paulista.

12 Jan 2026 - 16h46Por JM
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
A fábrica de Araraquara: objetivo é ampliar a competitividade da Lupo tanto no mercado nacional quanto internacional, mantendo a produção concentrada no Brasil - Crédito: divulgaçãoA fábrica de Araraquara: objetivo é ampliar a competitividade da Lupo tanto no mercado nacional quanto internacional, mantendo a produção concentrada no Brasil - Crédito: divulgação

A gigante do setor têxtil, Lupo, anunciou que vai investir cerca de R$ 70 milhões na planta de Araraquara, sede histórica da companhia. O montante será direcionado à remodelação de áreas fabris, à compra de novos equipamentos e à incorporação de novos processos produtivos. O foco das novas estratégias empresariais está voltado para o segmento esportivo e para a ampliação da integração industrial no Brasil.

A companhia se aproxima de 105 anos de atuação, e o anúncio reforça o papel estratégico de Araraquara dentro da estrutura da empresa. Parte do investimento prevê a transferência da malharia atualmente instalada no Ceará para o interior paulista, concentrando etapas produtivas e ampliando a capacidade da planta local.

A estratégia, segundo a assessoria de imprensa da Lupo, busca ganhos de eficiência, maior controle operacional e avanços na digitalização dos processos industriais. Para a diretora-presidente da companhia, Liliana Aufiero, o movimento consolida uma visão de longo prazo que combina tecnologia e capital humano. “Tecnologia e pessoas se complementam. Investir em Araraquara é unir inovação às nossas raízes”, afirmou.

Ao direcionar novos aportes à unidade araraquarense, a empresa reforça a cidade como principal polo industrial e decisório da marca. A modernização da fábrica deve ampliar a competitividade da Lupo tanto no mercado nacional quanto no internacional, mantendo a produção concentrada no Brasil.

Leia Também

Exames psicológico e médico para CNH passam a custar até R$ 90
Economia15h47 - 12 Jan 2026

Exames psicológico e médico para CNH passam a custar até R$ 90

Altas temperaturas exigem atenção, mas consumo de energia pode ser reduzido com hábitos simples, orienta CPFL
Economia15h12 - 12 Jan 2026

Altas temperaturas exigem atenção, mas consumo de energia pode ser reduzido com hábitos simples, orienta CPFL

Índice de preços da CEAGESP volta a subir em dezembro, com destaque para pescados e legumes
Economia20h14 - 09 Jan 2026

Índice de preços da CEAGESP volta a subir em dezembro, com destaque para pescados e legumes

Entenda o novo valor do MEI em 2026
Economia10h48 - 09 Jan 2026

Entenda o novo valor do MEI em 2026

IPVA 2026: calendário de pagamento começa na próxima segunda-feira
Economia15h17 - 08 Jan 2026

IPVA 2026: calendário de pagamento começa na próxima segunda-feira

Últimas Notícias