Lupo anuncia investimento de R$ 70 milhões na planta de Araraquara

A fábrica de Araraquara: objetivo é ampliar a competitividade da Lupo tanto no mercado nacional quanto internacional, mantendo a produção concentrada no Brasil - Crédito: divulgação

A gigante do setor têxtil, Lupo, anunciou que vai investir cerca de R$ 70 milhões na planta de Araraquara, sede histórica da companhia. O montante será direcionado à remodelação de áreas fabris, à compra de novos equipamentos e à incorporação de novos processos produtivos. O foco das novas estratégias empresariais está voltado para o segmento esportivo e para a ampliação da integração industrial no Brasil.

A companhia se aproxima de 105 anos de atuação, e o anúncio reforça o papel estratégico de Araraquara dentro da estrutura da empresa. Parte do investimento prevê a transferência da malharia atualmente instalada no Ceará para o interior paulista, concentrando etapas produtivas e ampliando a capacidade da planta local.

A estratégia, segundo a assessoria de imprensa da Lupo, busca ganhos de eficiência, maior controle operacional e avanços na digitalização dos processos industriais. Para a diretora-presidente da companhia, Liliana Aufiero, o movimento consolida uma visão de longo prazo que combina tecnologia e capital humano. “Tecnologia e pessoas se complementam. Investir em Araraquara é unir inovação às nossas raízes”, afirmou.

Ao direcionar novos aportes à unidade araraquarense, a empresa reforça a cidade como principal polo industrial e decisório da marca. A modernização da fábrica deve ampliar a competitividade da Lupo tanto no mercado nacional quanto no internacional, mantendo a produção concentrada no Brasil.

