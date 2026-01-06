Licenciamento 2026 já está disponível em; veja como regularizar seu veículo

Já está disponível em São Paulo o licenciamento antecipado de veículos referente ao ano de 2026. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) abriu, ainda no primeiro semestre, a possibilidade de regularização para veículos com qualquer final de placa, antes mesmo do início do calendário oficial, que tradicionalmente ocorre entre os meses de julho e dezembro.

A medida oferece mais comodidade aos condutores paulistas que desejam quitar o IPVA de forma integral e iniciar o ano sem pendências administrativas. Nos três primeiros meses de 2025, o Detran-SP já havia licenciado mais de 5,5 milhões de veículos, demonstrando a alta adesão à regularização antecipada. Neste ano, após a confirmação do pagamento, a atualização da documentação é feita de forma instantânea.

Para agilizar o processo, o Detran-SP recomenda que os proprietários utilizem o portal oficial do órgão, onde o licenciamento pode ser realizado em poucos minutos. Pelo sistema, é possível verificar e quitar eventuais débitos, como multas de trânsito, por meio do Pix, inclusive pendências referentes a licenciamentos de anos anteriores.

Para licenciar um veículo registrado no estado de São Paulo, é obrigatório que não haja multas ou débitos em aberto, além do IPVA quitado. Durante o procedimento, o responsável deve informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e efetuar o pagamento da taxa de licenciamento, que em 2026 é de R$ 174,08.

Após a confirmação do pagamento, o documento digital atualizado pode ser baixado ou impresso em papel comum por meio do portal do Detran-SP, do Poupatempo, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou pelos aplicativos Detran-SP e Poupatempo Digital. O documento pode ser apresentado diretamente pelo celular ou mantido em versão impressa. Outra alternativa é o pagamento da taxa em bancos conveniados, via internet banking, aplicativos ou caixas eletrônicos.

Caso o licenciamento não esteja disponível para pagamento, o condutor deve verificar a existência de impedimentos, como multas pendentes, débitos diversos ou bloqueios administrativos e judiciais, incluindo gravames.

Recolhimento do veículo

O licenciamento anual é obrigatório e permite ao Detran-SP manter o controle e a fiscalização da frota em circulação no estado. Circular com o veículo não licenciado é infração grave e pode resultar no recolhimento do automóvel, que é encaminhado a um pátio credenciado.

Nessas situações, a liberação pode ser feita de forma rápida por meio da Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), novo serviço digital disponível no site oficial do Detran-SP. Com a ferramenta, o proprietário pode solicitar a liberação assim que o veículo chega ao pátio, recebendo no celular o ofício digital emitido pelo Detran-SP, desde que quite todos os valores pendentes, como licenciamento, multas e taxas de estadia.

O órgão reforça que a regularização antecipada evita transtornos, multas e apreensões, além de garantir mais tranquilidade aos motoristas ao longo do ano.

