Licenciamento 2025: prazo para placas final 0 termina em dezembro

O calendário oficial de licenciamento de veículos no estado de São Paulo entra em sua etapa final em dezembro, quando encerram os prazos para proprietários de veículos com placas terminadas em 0 (zero). O cronograma segue as diretrizes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Para quem deseja resolver a pendência de forma rápida, o Detran-SP recomenda realizar o procedimento diretamente pelo site oficial. O processo leva poucos minutos e permite, inclusive, quitar multas pendentes via PIX, de forma imediata.

Como fazer o licenciamento

Para licenciar um veículo registrado em São Paulo, o proprietário deve, antes, quitar possíveis multas de trânsito e o IPVA. Em seguida, basta informar o número do Renavam e pagar a taxa de R$ 167,74.

Após o pagamento, o documento atualizado pode ser baixado ou impresso em papel comum por meio do portal do Detran-SP, do Poupatempo, ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT). O documento pode ser salvo no celular ou mantido em versão impressa.

Outra opção é pagar a taxa em bancos conveniados — Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander — via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.

Segundo o Detran-SP, 19,257 milhões de veículos já tiveram seu licenciamento regularizado até 28 de novembro.

Veículo pode ser recolhido

O licenciamento é obrigatório e permite ao Detran-SP controlar a frota em circulação no estado. Circular sem o documento atualizado pode resultar no recolhimento do veículo, que é levado para um pátio credenciado.

Em 2024, a condução de veículo não licenciado foi a segunda maior causa de multas no estado. A infração, considerada gravíssima, gera multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e a remoção do veículo.

A retirada do veículo recolhido pode ser feita rapidamente por meio da Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), serviço digital do Detran-SP. Pelo sistema, o proprietário solicita a liberação assim que o veículo chega ao pátio, recebendo no celular o ofício de liberação — desde que todas as pendências, como estadia no pátio e taxa de licenciamento, estejam quitadas.

Calendário de licenciamento 2025 – veículos leves

Julho: finais 1 e 2

Agosto: finais 3 e 4

Setembro: finais 5 e 6

Outubro: finais 7 e 8

Novembro: final 9

Dezembro: final 0

Calendário de licenciamento 2025 – caminhões e caminhões-tratores

Setembro: finais 1 e 2

Outubro: finais 3, 4 e 5

Novembro: finais 6, 7 e 8

Dezembro: finais 9 e 0

