Licenciamento 2025: prazo para placas final 0 termina em dezembro

O calendário oficial de licenciamento de veículos no estado de São Paulo entra em sua etapa final em dezembro, quando encerram os prazos para proprietários de veículos com placas terminadas em 0 (zero). O cronograma segue as diretrizes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).
Para quem deseja resolver a pendência de forma rápida, o Detran-SP recomenda realizar o procedimento diretamente pelo site oficial. O processo leva poucos minutos e permite, inclusive, quitar multas pendentes via PIX, de forma imediata.
Como fazer o licenciamento
Para licenciar um veículo registrado em São Paulo, o proprietário deve, antes, quitar possíveis multas de trânsito e o IPVA. Em seguida, basta informar o número do Renavam e pagar a taxa de R$ 167,74.
Após o pagamento, o documento atualizado pode ser baixado ou impresso em papel comum por meio do portal do Detran-SP, do Poupatempo, ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT). O documento pode ser salvo no celular ou mantido em versão impressa.
Outra opção é pagar a taxa em bancos conveniados — Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander — via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.
Segundo o Detran-SP, 19,257 milhões de veículos já tiveram seu licenciamento regularizado até 28 de novembro.
Veículo pode ser recolhido
O licenciamento é obrigatório e permite ao Detran-SP controlar a frota em circulação no estado. Circular sem o documento atualizado pode resultar no recolhimento do veículo, que é levado para um pátio credenciado.
Em 2024, a condução de veículo não licenciado foi a segunda maior causa de multas no estado. A infração, considerada gravíssima, gera multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e a remoção do veículo.
A retirada do veículo recolhido pode ser feita rapidamente por meio da Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), serviço digital do Detran-SP. Pelo sistema, o proprietário solicita a liberação assim que o veículo chega ao pátio, recebendo no celular o ofício de liberação — desde que todas as pendências, como estadia no pátio e taxa de licenciamento, estejam quitadas.
Calendário de licenciamento 2025 – veículos leves
-
Julho: finais 1 e 2
-
Agosto: finais 3 e 4
-
Setembro: finais 5 e 6
-
Outubro: finais 7 e 8
-
Novembro: final 9
-
Dezembro: final 0
Calendário de licenciamento 2025 – caminhões e caminhões-tratores
-
Setembro: finais 1 e 2
-
Outubro: finais 3, 4 e 5
-
Novembro: finais 6, 7 e 8
-
Dezembro: finais 9 e 0