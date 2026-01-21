Laranja pera atinge menor preço desde agosto de 2025 e lidera lista de compras favoráveis na CEAGESP

A laranja pera é o grande destaque da semana no atacado da CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). Cotada a R$ 2,20 o quilo, a fruta alcançou o menor preço desde agosto de 2025, segundo levantamento realizado na última segunda-feira (19/01). As informações referem-se ao período de 19 a 23 de janeiro.

De acordo com dados da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES) da CEAGESP, no mesmo período do ano passado a laranja pera era comercializada a R$ 3,80/kg. Isso representa uma redução média anual de 42,1%. Já na comparação mensal, a queda foi de 7,6%. “É o menor preço desde agosto de 2025”, destacou o chefe da SEDES, Thiago de Oliveira.

Semanalmente, a CEAGESP divulga uma lista com produtos que apresentam tendência favorável, estável ou desfavorável para compra no atacado, auxiliando comerciantes e consumidores a planejarem melhor suas aquisições.

Produtos com tendência favorável de compra

Abacate geada, abacaxi Pérola, ameixa Rubi Mel, goiaba vermelha, laranja pera, limão taiti, morango, melancia, melancia baby, pêssego nacional, uva Vitória, uva Niágara, abóbora moranga, abóbora paulista, pimentão amarelo, verde e vermelho, pepino comum, tomate Sweet Grape, acelga, brócolis ninja, cebolinha, couve-manteiga, escarola, manjericão, milho verde, moyashi, salsa, repolho verde, batata asterix, batata lavada, cebola nacional e coco seco.

Produtos com tendência estável de compra

Banana nanica, caju, coco verde, goiaba branca, figo roxo, mamão papaia, manga Palmer, maracujá azedo, melão amarelo, tangerina Murcott, abóbora japonesa, abobrinha brasileira e italiana, batata-doce rosada, berinjela, beterraba, cenoura, mandioca, mandioquinha, maxixe, tomate Pizzad’oro, alface crespa e lisa, almeirão, almeirão Pão de Açúcar, amendoim, cebola roxa e ovos brancos.

Produtos com tendência desfavorável de compra

Banana-da-terra, banana prata, laranja lima, lima-da-pérsia, limão siciliano, maçã Fuji e Gala, mamão Formosa, abóbora seca, alcachofra, batata-doce branca, chuchu, ervilha torta, gengibre, jiló, quiabo liso, pepino caipira e japonês, pimenta verde americana, tomate Carmem, vagem macarrão, alface americana, agrião comum, brócolis ramoso, chicória, coentro, couve-flor, rabanete, repolho roxo, rúcula hidropônica e alho nacional.

A queda no preço da laranja pera e a ampla lista de produtos com tendência favorável refletem um momento positivo para compras no atacado, especialmente para consumidores e comerciantes que buscam economia neste início de ano.

