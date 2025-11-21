Isenção do IR vai beneficiar 18.309 metalúrgicos em São Carlos e região

Fábrica de motores da VW - Crédito: divulgação

A faixa de isenção do Imposto de Renda será ampliada para trabalhadoras e trabalhadores que ganham até R$ 5.000 mensais, beneficiando 18.309 metalúrgicos da região. Em São Carlos, 9.005 metalúrgicos serão beneficiados com a isenção. Em Araraquara, serão 5.070; em Matão, 3.148; e em Gavião Peixoto, 1.086. Em todos esses municípios, os sindicatos são ligados à FEM/CUT (Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo).

Para o setor metalúrgico no Brasil, cerca de 1.059.240 trabalhadores passarão a ser isentos com essa medida; antes, eram apenas 744.064, totalizando 1.800.304, ou 78,5% da categoria que recebe até R$ 5.000.

“Essa medida será importante para os trabalhadores da FEM/CUT-SP e vai além, também impactará a economia como um todo. Trata-se de um passo significativo para promover a justiça tributária no Brasil, beneficiando amplamente o povo brasileiro e cumprindo uma das principais promessas de campanha do presidente Lula”, afirma o presidente da FEM/CUT, o são-carlense Erick Silva.

De acordo com dados da RAIS de 2023, pelo menos 99.441 trabalhadoras e trabalhadores da base da FEM/CUT-SP serão diretamente beneficiados por essa medida; antes eram apenas 40.256, passando para um total de 139.697, ou 64,7% da categoria que será isenta. Por outro lado, apenas 388 pessoas, 0,2% do total da base, que recebem acima de R$ 50 mil por mês, passarão a contribuir com uma alíquota mais alta do IR. Este estudo é baseado em informações divulgadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia 27/11/2024, considerando os dados da tabela de IR vigente.

“O aumento da faixa de isenção trará mais renda disponível para os trabalhadores, fortalecendo o consumo e contribuindo para a estabilidade e o crescimento da economia brasileira. Além disso, não haverá perda na arrecadação federal com essa ampliação. A compensação virá da maior taxação sobre os mais ricos, corrigindo distorções no topo da pirâmide e contribuindo para reduzir as desigualdades sociais”, explica Erick.

Segundo ele, há muito tempo o Brasil precisa enfrentar sua desigualdade social por meio de uma reforma tributária mais justa. Essa proposta avança nesse sentido, ampliando a faixa de isenção do IRPF para R$ 5 mil e incluindo os super-ricos na taxação progressiva, promovendo uma redistribuição mais equitativa da carga tributária e fortalecendo o pacto social”, completa.

