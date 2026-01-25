Isenção do IPVA para motos até 180 cilindradas beneficia mais de 4 milhões de trabalhadores

Entregador de moto - Crédito: Freepik

Já está em vigor no estado de São Paulo a lei que isenta motocicletas, ciclomotores e motonetas com até 180 cilindradas do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2026.

Com a nova legislação, mais de 4 milhões de motocicletas são beneficiadas em todo o estado, principalmente aquelas utilizadas como instrumento de trabalho por entregadores, motofretistas e prestadores de serviços.

Durante a sanção da lei, o governador Tarcísio de Freitas destacou o impacto social da medida. “Para muitos trabalhadores, a motocicleta é uma ferramenta fundamental de trabalho, sustento e locomoção. A isenção foi estruturada com responsabilidade fiscal, com foco em apoiar quem mais precisa, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas”, afirmou.

A proposta foi aprovada em dezembro pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e sancionada no início de janeiro, passando a valer automaticamente para o IPVA 2026.

Perguntas e respostas sobre a nova lei

1 – A nova lei de isenção já vale para o IPVA 2026?

Sim. A isenção foi aprovada em dezembro e sancionada no início de janeiro, estando em vigor em todo o estado de São Paulo.

2 – É preciso solicitar a isenção do imposto?

Não. A isenção é automática para as motos que se enquadram nos critérios da lei.

3 – Quais são os critérios para obter a isenção?

A motocicleta deve estar registrada no estado de São Paulo, com documentação regularizada e ter, no máximo, 180 cilindradas.

4 – Empresas também podem ter direito à isenção?

Não. A isenção do IPVA para motos até 180 cilindradas vale apenas para pessoas físicas.

5 – Onde consultar se a moto está isenta do IPVA 2026?

As informações estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), onde é possível consultar valores, esclarecer dúvidas e verificar a situação do veículo.

6 – A isenção também vale para o licenciamento?

Não. A dispensa é apenas do pagamento do IPVA. A taxa de licenciamento anual continua obrigatória, conforme o calendário da Sefaz-SP.

Leia Também