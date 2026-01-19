IPVA 2026: veículos com placa final 7 têm até terça-feira para pagar imposto com desconto

Os proprietários de veículos com final de placa 7 no estado de São Paulo têm até terça-feira (20) para quitar a cota única do IPVA 2026, com desconto de 3%, ou pagar a primeira parcela do imposto. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) alerta para que os contribuintes fiquem atentos aos prazos, evitando multas e juros por atraso.

A consulta do valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária, por meio do número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), ou diretamente no portal da Sefaz-SP, com Renavam e placa do veículo.

O pagamento do IPVA segue o final da placa e pode ser realizado à vista, com desconto de 3%, ou parcelado em até cinco vezes, conforme o valor do imposto devido. O desconto vale para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e similares, além de caminhões e caminhões-tratores.

Assim como no ano passado, os contribuintes que optarem pelo parcelamento terão todos os vencimentos no mesmo dia do mês. Para veículos com placa final 7, as datas são 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março, 20 de abril e 20 de maio. Caso o vencimento caia em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser feito no próximo dia útil.

A Sefaz-SP também reforça o alerta contra golpes e orienta que os contribuintes utilizem apenas páginas oficiais, que estejam no domínio “sp.gov.br”. Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelos canais do Fale Conosco.

Quanto vou pagar

As alíquotas do IPVA 2026 permanecem as mesmas do ano anterior:

4% para carros de passeio;

2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado;

1,5% para caminhões;

1% para veículos de locadoras.

O valor venal do veículo pode ser consultado no Sistema de Veículos (Sivei), disponível no site da Sefaz-SP. O valor do imposto também pode ser verificado pelo internet banking, caixas eletrônicos ou diretamente no portal da secretaria, com o número do Renavam.

Parcelamento

O parcelamento do IPVA pode ser feito em até cinco parcelas, de janeiro a maio, desde que o valor total do imposto seja igual ou superior a 10 Ufesps. Para 2026, cada Ufesp foi fixada em R$ 38,42. Valores inferiores permitem parcelamento em quatro ou três vezes.

Para veículos de carga, a tabela é diferente: o pagamento pode ser feito, sem desconto, até 22 de abril, ou parcelado em até cinco vezes, com vencimento todo dia 20.

Como pagar

O pagamento do IPVA 2026 pode ser feito em toda a rede bancária credenciada, informando o número do Renavam. No estado de São Paulo, o Pix é a forma preferencial de pagamento, com confirmação imediata. O QR Code deve ser gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP e pode ser pago em mais de 900 instituições financeiras.

Também continuam disponíveis as formas tradicionais de pagamento, como internet banking, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e pagamento com cartão de crédito em empresas credenciadas.

Atraso e penalidades

Quem deixar de pagar o IPVA está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, além de juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, a multa passa a ser de 20% sobre o valor do imposto.

Em caso de inadimplência, o débito é inscrito na Dívida Ativa, com inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual, o que impede o uso de créditos da Nota Fiscal Paulista. O débito também pode ser cobrado por meio de protesto pela Procuradoria Geral do Estado.

Licenciamento

Para antecipar o licenciamento anual, é necessário quitar todos os débitos do veículo, incluindo IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.

