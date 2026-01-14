(16) 99963-6036
Economia

IPVA 2026: veículos com placa final 3 vencem nesta quarta-feira

14 Jan 2026 - 09h15Por Jessica Carvalho R
Os proprietários de veículos com final de placa 3 devem ficar atentos ao calendário do IPVA 2026 no estado de São Paulo. O vencimento ocorre nesta quarta-feira (14), tanto para o pagamento em cota única, com desconto de 3%, quanto para a quitação da primeira parcela do imposto.

O IPVA pode ser pago à vista ou parcelado em até cinco vezes, conforme o valor devido. Para quem opta pelo parcelamento, as demais parcelas vencem sempre no mesmo dia dos meses seguintes: 14 de fevereiro, março, abril e maio. Caso a data caia em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.

A consulta do valor pode ser feita por meio do número do Renavam, pela rede bancária, internet banking, caixas eletrônicos ou diretamente no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). O órgão alerta que informações oficiais estão disponíveis apenas em páginas com o domínio “sp.gov.br”, como forma de evitar golpes.

As alíquotas do IPVA permanecem as mesmas do ano anterior: 4% para carros de passeio; 2% para motocicletas, ônibus, micro-ônibus e caminhonetes cabine simples; 1,5% para caminhões; e 1% para veículos de locadoras.

O pagamento pode ser feito pela rede bancária credenciada, casas lotéricas, empresas autorizadas para pagamento com cartão de crédito e, preferencialmente, via Pix, com QR Code gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP. O Pix permite confirmação imediata e pode ser utilizado em mais de 900 instituições financeiras.

Quem atrasar o pagamento está sujeito a multa diária de 0,33% e juros com base na taxa Selic. Após 60 dias, a multa chega a 20% do valor do imposto. A inadimplência também pode resultar na inscrição do débito na Dívida Ativa e no Cadin Estadual, além de possíveis cobranças judiciais.

Mais informações sobre o IPVA 2026 estão disponíveis no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

 
 

