IPVA 2026: veículos com final de placa 8 têm até quarta-feira para pagar com desconto

Os proprietários de veículos com final de placa 8 têm até quarta-feira (21) para quitar a cota única com desconto de 3% ou pagar a primeira parcela do IPVA 2026 no estado de São Paulo. O calendário segue o final da placa e o imposto pode ser pago à vista ou parcelado, conforme a opção do contribuinte.

A consulta do valor do IPVA pode ser feita em toda a rede bancária, nos caixas eletrônicos ou via internet banking, mediante o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor). Também é possível acessar diretamente o portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), utilizando Renavam e placa do veículo.

O pagamento à vista com desconto de 3% é válido para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e similares, além de caminhões e caminhões-tratores. Já o parcelamento pode ser feito em até cinco vezes, de acordo com o valor do imposto devido.

Para facilitar o planejamento dos contribuintes, a Sefaz-SP manteve todos os vencimentos do parcelamento no mesmo dia de cada mês. No caso da placa final 8, as datas são 21 de janeiro, 21 de fevereiro, 21 de março, 21 de abril e 21 de maio. Quando o vencimento cair em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.

A Secretaria reforça o alerta contra golpes e orienta que informações sobre o IPVA 2026 sejam consultadas apenas em páginas oficiais do domínio “sp.gov.br”. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais do Fale Conosco da Sefaz-SP.

Quanto vou pagar

As alíquotas do IPVA em São Paulo permanecem as mesmas do ano passado:

4% para carros de passeio;

2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado;

1,5% para caminhões;

1% para veículos de locadoras.

O valor venal do veículo pode ser consultado no Sistema de Veículos (Sivei), disponível no site da Sefaz-SP. O imposto a pagar também pode ser verificado pelo internet banking, caixas eletrônicos ou diretamente no portal da Secretaria, com o Renavam.

Parcelamento

O parcelamento do IPVA pode ser feito em até cinco parcelas, de janeiro a maio, desde que o valor total do imposto seja igual ou superior a 10 Ufesps. Para 2026, a Ufesp foi fixada em R$ 38,42. Valores menores permitem parcelamento em até quatro ou três vezes.

Para veículos de carga, a tabela é diferente: o pagamento pode ser feito sem desconto até 22 de abril ou parcelado em até cinco vezes, com vencimento no dia 20 de cada mês.

Como pagar

O IPVA 2026 pode ser pago pela rede bancária credenciada, utilizando o número do Renavam. Em São Paulo, o Pix é a forma preferencial, com confirmação imediata, por meio de QR Code gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP, aceito por mais de 900 instituições financeiras.

Também permanecem disponíveis as formas tradicionais: internet banking, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e pagamento com cartão de crédito nas empresas credenciadas à Sefaz-SP.

Atraso no pagamento

Quem não quitar o imposto no prazo está sujeito a multa diária de 0,33%, além de juros de mora pela taxa Selic. Após 60 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto. A inadimplência pode resultar na inscrição do débito na Dívida Ativa, inclusão no Cadin Estadual e cobrança por protesto.

Licenciamento

Para antecipar o licenciamento anual, é necessário quitar todos os débitos do veículo, incluindo IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.

