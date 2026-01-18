IPVA 2026: veículos com final de placa 6 têm até segunda-feira para pagar com desconto

estrada - Crédito: divulgação

Os proprietários de veículos com final de placa 6 têm até segunda-feira (19) para quitar a cota única do IPVA 2026, com desconto de 3%, ou efetuar o pagamento da primeira parcela do imposto no estado de São Paulo. O calendário segue o final da placa e vale para automóveis, motocicletas, caminhões e demais categorias.

A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária, por meio do número do Renavam, ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), mediante Renavam e placa do veículo.

O imposto pode ser pago à vista, com desconto de 3%, ou parcelado em até cinco vezes, conforme o valor devido. No parcelamento, os vencimentos ocorrem sempre no mesmo dia do mês. Para veículos com placa final 6, as datas são 19 de janeiro, 19 de fevereiro, 19 de março, 19 de abril e 19 de maio. Caso o vencimento caia em fim de semana ou feriado, o pagamento poderá ser feito no próximo dia útil.

A Sefaz-SP alerta que as páginas oficiais com informações sobre o IPVA 2026 estão hospedadas exclusivamente no domínio “sp.gov.br” e reforça o cuidado para evitar golpes. Em caso de dúvidas, os contribuintes podem utilizar os canais do Fale Conosco da Secretaria.

Quanto vou pagar

As alíquotas do IPVA em São Paulo permanecem as mesmas do ano passado:

4% para carros de passeio;

2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado;

1,5% para caminhões;

1% para veículos de locadoras.

O valor venal do veículo pode ser consultado no Sistema de Veículos (Sivei), disponível no site da Sefaz-SP. O valor do imposto também pode ser verificado via internet banking, caixas eletrônicos ou diretamente no portal da Secretaria, com o Renavam.

Parcelamento

O parcelamento em até cinco vezes é permitido para valores iguais ou superiores a 10 Ufesps. Para 2026, a Ufesp foi fixada em R$ 38,42. Débitos inferiores podem ser parcelados em até quatro ou três vezes.

Para veículos de carga, o calendário é diferente: o pagamento integral, sem desconto, pode ser feito até 22 de abril, ou parcelado em até cinco vezes, com vencimento no dia 20 de cada mês.

Como pagar

O IPVA 2026 pode ser pago na rede bancária credenciada, informando o número do Renavam. Em São Paulo, o Pix é a forma preferencial de pagamento, com confirmação imediata. O QR Code deve ser gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP e pode ser pago em mais de 900 instituições financeiras.

Também continuam disponíveis as formas tradicionais, como internet banking, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e pagamento com cartão de crédito nas empresas credenciadas.

Atraso no pagamento

O atraso no recolhimento do IPVA gera multa diária de 0,33%, além de juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, a multa passa a ser fixa em 20% do valor do imposto.

Em caso de inadimplência, o débito pode ser inscrito na Dívida Ativa, com inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual, além da possibilidade de cobrança por meio de protesto.

Licenciamento

Para antecipar o licenciamento anual, é necessário quitar todos os débitos do veículo, incluindo IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.

Todas as informações sobre o IPVA 2026 estão disponíveis no portal da Sefaz-SP.

